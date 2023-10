Lo que se vio al aire de la fuerte discusión entre Andrea Rincón y Belén Francese en PH

“Solo hablamos, ella estaba saliendo de una y entrando en otra. Yo subí y le pregunté: ‘¿Te lo volteaste? contame todo’”, acotó Rincón. El conductor le preguntó a Belén. “¿Usted tuvo algo con Andrea en esa fiesta?”. “No”, respondieron a dúo.

“Yo flashee otra situación. Yo sentí eso, pero por ahí me querías contener. Yo me ilusioné, siempre entendí eso, porque era de día, estaba mal. Me quedó confusa la situación”, dijo Belén. "¿Por qué pensaste eso?”, respondió Rincón mirando a Francese. “Después te cuento”, le dijo Francese. En ese momento, Kusnetzoff improvisó un frente a frente entre ellas en el centro del estudio para resolver todas las dudas.

Francese:— ¿Te acordas que era de dia, subiste y te pusiste a hablar de un montón de cosas? ¿Y me dijiste: “sos hermosa, tranquila, todo va a pasar”?

Rincón: —Sí, porque estabas triste. Y te traté de consolar, creo que no te rompí el corazón.

Francese: —No, cero, al contrario. Obviamente pasó mucho tiempo, pero yo interprete que vos querías otra cosa

Rincón: —No, lejos de eso.

El recuerdo de Belén Franchese que depertó la furia de Andrea Rincón - Podemos Hablar

Se dieron la mano y la situación pasó a otro tema. Pero minutos después, volvió la discusión. “Es imposible agradarle a todo el mundo”, dijo Belén. Y ahí intervino Rincón y retomó la discusión anterior. “A veces lo hace uno con el otro sin darse cuenta. Te lo quiero decir, pero lo que hiciste recién no me parece. Sabés que no fue así, había más gente. ¿Lo estás inventando para mañana salir en los medios”, la increpó.

“Lo que vos estas haciendo no se hace. Yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas porque yo te estoy diciendo que no fue así. Vos no me gustás, nunca me gustaste. Me tengo que bancar todo un programa pasándola mal no sé por qué, porque lo único que hice fue consolarte porque vos estabas mal", dijo Rincón, ya con la voz entrecortada.

“Yo lo conté genuinamente, Andrea. Vos lo sentiste así y te ofendió, y me decís que no es correcto que te lo diga. A mí me pareció divertido, nunca fue mi intención lastimarte. Jamás”, se excusó Francese. “¿Es un pedido de disculpas, Belu?”, interpretó el conductor. “Yo te disculpo, pero sabé que no me gustaste nunca”, repitió Rincón.

Cuando la situación parecía volver a desbordarse, Andy apeló a una táctica que dice suele aplicar con sus hijos. “¡Estatua! No se pueden mover”. Y retomó el hilo del programa dándole la palabra a Graciela Alfano.