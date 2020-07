Ivana Nadal quiso ser consejera espiritual y sólo sumó rechazos

La modelo y presentadora Ivana Nadal se puso en modo consejera espiritual y compartió en su cuenta de Instagram un extenso video al que tituló Empatía, y en el cual asumió un rol que fue polémico y duramente cuestionado por sus seguidores.

“Te pido que por favor que dejes de creer que no podés o que estoy diciendo pelotudeces sin sentido. Escúchame. No me juzgues ni te juzgues. Sé empático”, es el comentario que formuló Nadal provocando reacciones adversas en las redes sociales, obligando a la mediática a bloquear los comentarios por su publicación, aunque su nombre se convirtió en tendencia en Twitter.

Más de 800.000 reproducciones tuvo la publicación de 20 minutos, una duración exagerada para reflexiones de Nadal en un rol de asesora de bienestar, pero que no logró el cometido porque cosechó más críticas que elogios.

“El estrés proviene de problemas y dolores que tenemos internamente. Entonces, ¿por qué nos entregamos simplemente a decir que es estrés y no analizamos y sanamos ese problema? Muchas veces, uno me va a decir ‘mi problema no tiene solución porque es que mi papá murió, ¿qué querés que haga?’. Quiero que lo sueltes, que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque tu papá murió. Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te separaste”, dijo Nadal vestida con una bata fucsia.

La modelo en Instagram suma más de 2 millones y medio de seguidores, por lo que la repercusión adversa alcanzó una magnitud exponencial.

Según Ivana Nadal se te muere un hijo, bueno, a otra cosa mariposa, no seas pesado (? pic.twitter.com/UVAfuv4snL — Lau (@AkiNoMeMaquillo) July 3, 2020

“Quiero que sueltes todo ese dolor que tenés adentro porque te falleció alguien. Puede ser tu hijo, no hace falta que sea alguien más grande. Puede ser alguien más chico. Puede ser alguien no tan apegado a vos en cuanto a lo familiar, pero cercano a vos en cuanto tu vida. Puede ser que se te haya ido un apoyo, o que te hayan dicho que tenés una enfermedad. Puede que vengas con esta enfermedad hace un montón de años y ahora estés en un pozo depresivo. Puede ser que tu dolor sea estar envuelto en una nube negra, que todo sea oscuro y no haya ni un halo de luz que te de ganas de levantarte. Bueno, laburalo porque estás en esta vida para estar bien, para soltar todos esos dolores”, es otro de los fragmentos de esta nueva versión de Nadal en modo consejera del alma.