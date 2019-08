El Principito, una historia clásica en clave holográfica

"Apenas empezamos a crecer, ya nos vamos olvidando poco a poco de las bondades y maravillas que disfrutábamos en la infancia. Dejamos de hacer preguntas porque "los adultos lo saben todo". Dejamos de soñar porque "los adultos deben vivir con los pies en la tierra". Formamos nuestros propios juicios de las personas. Por eso "El Principito" propone reencontrarnos con el niño que todos llevamos dentro", reza Norman Ruiz, director de "El Principito" versión holográfica, una inédita puesta en escena que tendrá su estreno mundial en Rosario el viernes y sábado, a las 19, en el Auditorio Fundación Astengo (Mitre 754).

Esta obra protagonizada por Mercedes Lambre, quien formó parte de importantes ficciones en Disney y Nickelodeon, y un elenco de lujo integrado por Manuel Wirzt, Fabián Vena, Roly Serrano, Diego Ramos, Nicolás Scarpino, Alejandro Paker, Facundo Gamba y Martin Vázquez propone una experiencia de principio a fin con un solo actor real en escena y hologramas que interactúan con él.

"Necesitamos contar la historia de otra manera. No quería la pantalla de fondo, sino una experiencia, que acá tiene un concepto real", relató el director en diálogo con Escenario.

—¿Cómo surgió la idea de hacer esta obra clásica en un formato de holograma?

—Como director de cine, me especializo en animaciones y artes visuales. Trabajé en las proyecciones de "Stravaganza" y de otros espectáculos grandes y empecé a buscar nuevas formas de contar historias y hace muchos años vi a Madonna cantando en vivo con Gorillaz y eso fue el inicio de la holografía en los shows. La música se apoyó en el holograma para revivir figuras, como Michael Jackson. Creía que la holografia iba a servir para contar otras historias. Así que empecé a usar holografía en varios espectáculos hasta que se me ocurrió contar esta historia. El que tuvo la suerte de viajar a Universal Studios, sabe que el niño interior despierta cuando ve a Los Simpson o a Harry Potter en holograma. Ahí, la gente hace cola de 1 hora y media para vivir minutos de fantasía. Creo que necesitamos contar la historia de otra manera. No quería al pantalla de fondo, sino una experiencia, que acá tiene un concepto real. Acá la rosa la ves como rosa, el zorro como el zorro. "El Principito" es una obra muy importante para mí porque quedé huérfano cuando tenía 7 años, me dijeron que mi mamá era una estrella y me la apuntaron en el cielo. Creo que esta historia le ha pasado a muchos. Por eso quiero contar esta historia para transmitir esto, "no importa la religión que tengas, no te pongas triste porque estas cosas van a pasar", decía el autor Antoine de Saint-Exupéry.

—¿Es la primera vez en el mundo que se hace una obra de teatro en este formato?

—Sí, es la primera vez que se hace una obra con hologramas y una actriz real en escena. Este tipo de tecnología permite incorporar magia arriba del escenario. Cuando empecé a mostrar los demos me dijeron de otros países que jamás se había hecho. Yo me encargo de las proyecciones de Alejandro Lerner, Pimpinela, Diego Reinhold y Alejandro Lerner. Las pantallas siempre están de fondo, pero esta vez son parte. El holograma funciona con una tela transparente, que permite que se refleje la luz. Con lo que está pasando en el país igualmente ponemos todo. Lo que aseguro con esta obra es que te hace sentir todo. La música es impresionante. Y termina de una manera increíble, no voy a spoilear nada (risas). Pasan 14 personajes por la vida de "El Principito", y cada personaje vive en su planeta.

EM_DASH¿Cómo fue la elección del elenco con primeras figuras como Fabian Vena, Mechi Lambre, Manuel Wirzt, el Turco Naim, Roly Serrano, Alejandro Paker?

——Todos los actores quisieron ser parte de este proyecto. Con casi todos los actores tuve relación por haber filmado en películas. Están felices de formar parte. Acá la que pone el cuerpo es Mechi y los demás le pusieron mucho humor. Adaptamos algunas conversaciones y algunos personajes, como el hombre de negocios, que la cambiamos por una mujer, que es La Chepi, la famosa instagramer. Y Manuel Wirzt, que hace del rey es imperdible. Y la voz del zorro la hace Fabián Vena. Lo que la gente va a ver es "El Principito" tal cual como lo recuerda. Una cosa es leerlo de chico y otra es leerlo de grande. Esto es sólo el comienzo, creo que la obra va a explotar el año que viene.