“Con Bonzo hace un par de décadas que lo escucho desde pibe, con su talento, con su amor a la música y respeto también a todos los músicos de acá, sobre todo a los grandes maestros como Pappo, Medina, los Manal y Spinetta. Es un tipo que si bien es un excelente guitarrista de blues, a esta altura a mí no me da ninguna vergüenza decir que es uno de los mejores guitarristas de blues del mundo”, dijo Botafogo, también conocido como Don Vilanova, en declaraciones exclusivas para Escenario.

“Nosotros hemos crecido mucho y el blues no ha tenido una gran difusión, en la Argentina no tenemos un Stevie Ray Vaughan en estos momentos, no hay un Pappo, no hay un John Mayall, o la escena de Londres de los años 60, pero el blues siempre está. Yo creo que el Bonzo es uno de los grandes cuidadores del género, esos que les han dado la lamparita con una velita adentro en el medio del desierto, y es uno de los tipos que más cuida al blues en la Argentina y en el mundo”, resaltó. “Una vez cuando era pibe lo escuché a Javier Martínez en casa de Pappo decir ‘muchachos hay que dejar obra, dejen discos, los pintores dejan cuadros, hay gente que escribe libros, pero el músico necesita grabar’. Por eso es una alegría que uno más de nosotros, pueda exponer su cuadro. Ojalá todos nos demos cuenta que siempre va a ser bienvenida una obra de arte nueva”, concluyó Botafogo.