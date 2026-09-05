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Recorrida semanal en Pichincha

5 de septiembre 2026 · 00:00hs
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Florencia Rivero y Martina Mando  

Florencia Rivero y Martina Mando

 

Como cada fin de semana, Pichincha vibró con una energía intensa y divertida. Amigos, parejas y familias se reunieron para compartir un gran momento, disfrutar de excelentes tragos, platos exquisitos y, sobre todo, muchísimas risas.

Andrea Netri y María Galiano

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Gabriela Gabo, Anabel Maciulis, Mónica Gine y Bibiana Novik

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Matías Pandien, Alejandra y Andrea Casa

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Lorena Rodríguez y Cristian Nievas

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Mariela Girón y Gustavo Gau

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Mariana Camacho y Marian Rodríguez

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Iván Martínez y Gerardo Masa

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Paula Guerrero y Florencia Giacomino

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Sofia Poggio y Agustín de la Grana

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