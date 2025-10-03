Destino San Javier, la banda que enamora

El trio se presentó nuevamente en el Teatro El Círculo, con un espectáculo totalmente renovado, “Huracán de amor”. El show emocionó, sorprendió y dejó huella. Porque cuando Destino San Javier canta, el amor se vuelve huracán.
