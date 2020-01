La cuenta secreta en Nueva York

A cinco años de la muerte de Alberto Nisman, la investigación judicial sobre la cuenta secreta del fiscal en los Estados Unidos no ha tenido movimientos significativos desde fines de 2015. Según trascendió, la cuenta bancaria en el ex Merrill Lynch de Nueva York pasó a mediados de 2019 al Departamento de Bienes Abandonados de la entidad bancaria, ya que desde la muerte de Nisman a esa fecha, nadie había tocado el dinero. Esta cuenta unía a Nisman con el técnico informático Diego Lagomarsino, actualmente procesado como partícipe necesario de la muerte del fiscal, ya que le entregó el arma que terminó con la vida del ex titular de la UFI-Amia. Tras la muerte del fiscal, el organismo antilavado de los Estados Unidos (Fincen) notificó a la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina sobre “evidencia de actividad sospechosa” en una cuenta del ex Merrill Lynch en la que Nisman figuraba como apoderado. La cuenta recibió “transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de u$s 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”, de acuerdo a las autoridades. La Afip informó en la causa judicial que la cuenta no estaba declarada, según el expediente. Por el caso, Sara Garfunkel, Sandra Nisman (madre y hermana del fiscal) y Lagomarsino están imputados en un expediente por presunto lavado de activos.

Cambió Punta del Este por los Alpes franceses

El ex ministro de Hacienda durante el macrismo Nicolás Dujovne parece que superó el pico de estrés que lo llevó a renunciar después de las Paso en 2019 y ahora vacaciona en un resort de cinco estrellas en los Alpes franceses. Según trascendió, el ex funcionario decidió pasar sus vacaciones en Europa, al igual que la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. El lugar elegido por Nicolás Dujovne, el Club Med, posee la estación de esquí más alta de Europa. Fue “diseñada para dar las máximas vistas panorámicas de la montaña que lo rodea: las casas ofrecen impresionantes vistas del dominio esquiable y los grandes ventanales”. Además, la geografía de este enclave francés también tiene seis glaciares y seis montañas de 3.000 metros de altura. Dujovne fue el ministro que acordó la vuelta al Fondo Monetario Internacional y durante su gestión la economía argentina sufrió una fuerte recesión e inflación. En rigor, las largas vacaciones de Dujovne comenzaron en los primeros días de diciembre cuando se instaló en Punta del Este a descansar junto a su familia –su esposa y sus tres hijos de entre 8 y 18 años–, pero las cosas no salieron tan bien como esperaba: entraron a robar a su casa de José Ignacio cuando él no estaba. No se llevaron demasiadas cosas de valor, pero el miedo tras una intrusión de ese estilo siempre queda. ¿Será por eso que partió para los Alpes franceses?