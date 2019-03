Una premier que podría dejar de serlo esta semana

Si Theresa May no logra un acuerdo con el Parlamento para abandonar la Unión Europea (UE), el Reino Unido se acerca a un camino que, por momentos, parece inevitable: la posibilidad de un segundo referendo.

Sin embargo, ¿es posible una vuelta atrás en el Brexit?

May siempre consideró una "traición" convocar a otra consulta para determinar la salida o no de la UE, después de que el "sí" obtuviera 51,9 por ciento contra 48,1 por ciento del "no", el 23 de junio de 2016.

Esta semana la primera ministra británica tendrá otro "round" con los legisladores de la Cámara de los Comunes, a quienes públicamente culpó en la televisión por no haber apoyado en dos oportunidades su tratado de retirada de la UE.

Según algunos diarios británicos, si el Parlamento rechaza una nueva propuesta de May, la primera ministra conservadora tendrá que renunciar a su cargo.

La votación debería ser antes del 29 de marzo cuando vence el plazo para retirarse del Brexit, según el artículo 50 del Tratado de Lisboa. Aun así, May tiene un tiempo para extender las negociaciones hasta el 22 de mayo, si el Parlamento apruebe el tratado de retirada.

May, además, logró otra prórroga más corta para el próximo 12 de abril, en el caso de que el acuerdo sea rechazado por los legisladores.

Por ahora, sin embargo, nada parece indicar que la conservadora May tenga éxito con sus propuestas.

"Lo más probable es que la UE extienda la fecha límite a abril. Creo que no vamos a salir sin acuerdo. No lo veo posible por el impacto económico que tendría (se desvalorizaría el pound (la libra esterlina) entre un 10 o 20 por ciento)", dijo a Télam Dan Ozarow, catedrático de la Universidad de Middlesex en el Reino Unido.

Para este analista, "May quizás no tenga más remedio que convocar a otro referendo. Porque solo el pueblo podrá decidir su futuro".