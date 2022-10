Rusia bombardeó Kiev con drones explosivos

Lanzó 28 aviones no tripulados de fabricación iraní. Uno destruyó un edificio de departamentos. El número de víctimas no era claro por la cantidad de escombros

Este lunes, el ejército ruso lanzó de mañana una oleada de 28 drones kamikaze Shaded 136 contra la capital de Ucrania. El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, lo informó en Telegram. "Gracias a nuestras fuerzas armadas y a la defensa aérea, la mayoría de los drones fueron derribados. Se escucharon un total de cinco explosiones en Kiev. Un dron explotó sobre un edificio de departamentos en el distrito de Shevchenkiv. Los equipos de rescate continúan extinguiendo el fuego y retirando los escombros.

Anton Gerashchenko, un alto asesor presidencial ucraniano, dijo que una "familia joven" murió en el ataque con drones a un edificio de departamentos en Kiev. "Bohdan y Victoria, de 34 años, fueron encontrados muertos. Se dice que están esperando su primer hijo en unos meses", tuiteó el funcionario ucraniano. La alerta aérea continuó varias horas, y se pidió a los residentes que permanezcan en los refugios. La alerta estuvo vigente en toda Ucrania. Entre las imágenes publicadas en sitios web ucranianos e internacionales hay una de un agente de policía disparando un rifle para derribar un dron. En las redes sociales del país se dan instrucciones sobre cómo derribar el dron Shahed-136 utilizando armas automáticas livianas.

Estados Unidos amenazó con sancionar a todas las personas relacionadas con el uso de drones u aviones no tripulados iraníes en la guerra de Ucrania tras las últimas incursiones en Kiev. "Cualquiera que tenga negocios con Irán y tenga alguna relación con los Uavs (aviones no tripulados) o con el desarrollo de misiles balísticos o el flujo de armas de Irán a Rusia debe tener mucho cuidado", advirtió Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado estadounidense. "Estados Unidos no dudará en utilizar sanciones o tomar medidas contra los responsables", añadió.

Estados Unidos está de acuerdo con las evaluaciones británicas y francesas de que el suministro de drones u aviones no tripulados iraníes a Rusia viola la Resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el Plan de Acción Integral Conjunto (Jcpa) sobre el programa nuclear de Irán, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado estadounidense, Vedant Patel.

Mientras tanto, el número de víctimas de la catástrofe de Yeysk, en el sur de Rusia, donde un avión caza Su-34 de Rusia se estrelló a poco de despegar contra un edificio de viviendas, aumentó a al menos dos personas muertas y 15 heridas y hospitalizadas. Los dos tripulantes del caza pudieron eyectarse a tiempo. Así lo informó el Ministerio de Emergencias citado por la agencia de noticias Interfax. Según el Ministerio de Defensa, el avión se estrelló durante un vuelo de entrenamiento.