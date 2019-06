Los principales precandidatos demócratas a la Casa Blanca debatieron por primera vez ante la TV, en lo que fue el inicio oficial de la carrera electoral en Estados Unidos. La noche del miércoles, atacaron las políticas migratorias, la reforma fiscal, la diplomacia y la negación de la crisis climática del presidente Donald Trump. Pero el punto clave parece ser que ninguno sacó una ventaja destacada y hubo varios que perdieron puntaje. Los demócratas por ahora están muy lejos de poder competir de igual a igual con Trump, quien ostenta una economía en crecimiento y con pleno empleo

El resumen del mensaje demócrata del debate que tuvo como escenario la cadena NBC en Miami lo hizo en su intervención final el ex secretario de Vivienda Julián Castro, quien aseguró en español que harán todo lo posible para "decir adiós" a Trump en las elecciones de noviembre de 2020. El único hispano entre los aspirantes no fue, sin embargo, el único en hablar en español, idioma en el que se expresaron en varias ocasiones el ex congresista "Beto" O'Rourke y el senador Cory Booker.

Mientras Trump viajaba hacia Japón para la cumbre del G-20, usó Twitter para comentar que el debate le pareció "aburrido".

La senadora Elizabeth Warren, la única de las candidatas entre los cinco primeros favoritos de los sondeos, abrió un debate histórico porque por primera vez hubo más de una mujer, en concreto tres, junto con las congresistas Amy Klobuchar y Tulsi Gabbard. El debate empezó centrándose en la economía, punto en que Warren criticó "por la desigualdad que se mantiene en el país con una porción cada vez más pequeña que disfruta de la bonanza, gracias a la rebaja fiscal para las grandes empresas, mientras que no le está yendo tan bien al resto de los estadounidenses".

Para la CNN hubo claramente "ganadores" y "perdedores". Entre los primeros ubicó a Castro y Warren. Castro, ex alcalde de San Antonio, "había estado corriendo por debajo del radar", pero su actuación de la noche puede cambiar eso. Es un candidato que hasta ahora apenas si llega a1 por ciento de preferencias. En cuanto a Elizabeth Warren, para CNN "especialmente en las primeras partes del debate, cuando la mayoría de la gente estaba mirando", fue la que se hizo notar. "El debate comenzó en su propio territorio, hablando de la desigualdad económica". También vio "ganador" al senador Cory Booker, de Nueva Jersey. En la columna de "perdedores", CNN ubicó a Beto O'Rourke: estuvo "fuera de su profundidad desde una perspectiva política, demasiado ensayado en sus respuestas. La idea de que él comenzara su primera respuesta del debate hablando español podría haber parecido una buena idea en su sala de preparación de debates", pero según CNN no salió bien y quedó "excesivamente planeado". El segundo debate se inició anoche y se extendía hasta la madrugada de hoy: allí se podría escuchar a los máximos candidatos demócratas, Joe Biden y Bernie Sanders.