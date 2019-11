Manini Ríos dijo cómo será el gobierno de Lacalle Pou

El ex jefe del Ejército Guido Manini Ríos, quien finalizó cuarto en la primera vuelta de la elección presidencial en octubre pasado, aseguró que el nuevo gobierno de Uruguay buscará "potenciar" el Mercosur, junto a Alberto Fernández y Jair Bolsonaro y reiteró que cambiará la postura del gobierno izquierdista actual y condenará a la "dictadura" en Venezuela.

"El Mercosur está en serios problemas desde hace años; hubo períodos donde lo político se puso por encima de lo jurídico y se hicieron movidas dentro del Mercosur que lo desnaturalizaron", afirmó Manini Ríos, electo senador y que ahora integra la coalición de cinco partidos que desbancó del poder al Frente Amplio (FA).

"Recuerdo los cinco años con los puentes bloqueados entre Argentina y Uruguay, por lo de la primera pastera; eso no ayudo mucho a la integración y a la idea de la patria grande", recordó en una entrevista con Télam en Montevideo. Y añadió: "Uruguay solo aislado del mundo vale poco y nada. Si nosotros no tenemos unidad para hablarle de igual a igual a esos países o bloques como un bloque compacto no sirve".