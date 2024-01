La UE acusó a Israel de financiar a Hamás para evitar un estado palestino

Netanyahu dijo el jueves que le había transmitido a Estados Unidos su rechazo a la conformación de un Estado, porque “perjudica la seguridad de Israel”. Netanyahu resaltó que “Israel debe mantener el control de la seguridad sobre el territorio al oeste del río Jordán” y apuntó que el conflicto no es sobre “la falta de un Estado palestino”, sino sobre la existencia de uno judío. Hamás, Irán y Hezbolá no admiten la existencia de Israel y en sus documentos fundacionales llaman a su destrucción. Para el jefe de la diplomacia de la UE, Israel, en su afán por impedir la creación de un Estado palestino, “ha llegado a crear a Hamás. Hamás ha sido financiado por el gobierno de Israel para intentar debilitar a la Autoridad Palestina de Fatah”, apuntó. Empero, Borrell no respaldó su grave denuncia con fuentes ni documentos. Apuntó asimismo que, por más que todo el mundo apoye la solución de dos estados, en los últimos 30 años no se ha “hecho gran cosa por conseguirla”.