La represalia narco por la captura del hijo del Chapo dejó 29 muertos

Tras la detención de Guzmán, de 32 años, el cártel de Sinaloa lanzó una ofensiva de represalia. Las fuerzas de seguridad retiraron este viernes decenas de autos robados e incendiados a lo largo de la ciudad, de 800.000 habitantes, en cuyas calles se libraron el jueves feroces batallas que alcanzaron el aeropuerto internacional y provocaron escenas de pánico entre la población. Comercios, escuelas y todas las actividades se suspendieron por la ola de violencia con armas de guerra.

Un coronel que comandaba un batallón de infantería se encuentra entre los muertos, luego de que su patrulla fuera atacada durante los operativos posteriores a la captura de Guzmán. Cuatro de sus hombres murieron en la emboscada. Otros 35 militares sufrieron heridas de bala y reciben atención hospitalaria, mientras que 21 delincuentes fueron arrestados.

“No se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida”, destacó Sandoval durante la conferencia diaria del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien destacó por su parte que la operación se concretó “de manera responsable”. El mandatario dijo que “hay una calma en estas últimas horas” en la ciudad de Culiacán, capital del estado de Sinaloa. “No compartimos la interpretación de que la recaptura de Ovidio Guzmán es una entrega a Joe Biden, nosotros actuamos con autonomía”, advirtió además el mandatario.

El presidente reiteró que “no hubo intervención de Estados Unidos en la recaptura de Ovidio Guzmán” pero sí cooperación entre ambos países, indicó la agencia de noticias Europa Press. La operación se da a dos días de la llegada de Biden a México, donde tiene previsto reunirse en una cumbre de líderes de América del Norte con López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

El diario El Universal informó que un juez federal concedió a Ovidio Guzmán la suspensión “de plano” del proceso de extradición a Estados Unidos, por lo que por el momento no podrá ser entregado al gobierno estadounidense. “Se decreta de plano la suspensión de oficio respecto de los actos consistentes en la deportación, expulsión, extradición y su ejecución, para el efecto de que no se ejecuten y el quejoso quede en el lugar en el que se encuentre a disposición de este juzgado, solo con relación a su libertad personal y no sea entregado al gobierno de los Estados Unidos de América, ni a ningún Estado diverso”, determinó el magistrado. Funcionarios explicaron que antes Guzmán deberá ser sometido a la Justicia mexicana, que lo espera con cargos similares vinculados al narcotráfico.

image.png Decenas de autos calcinados fueron retirados este viernes de las autopistas y avenidas de Culiacán.

En medio de la ofensiva de los integrantes del cártel de Sinaloa por la captura de su jefe también fueron impactados un avión de pasajeros momentos antes de despegar y dos aeronaves de la Fuerza Aérea mexicana. Las autoridades de Culiacán confirmaron que la terminal aérea y las autopistas se mantenían cerradas por seguridad.

De Ovidio Guzmán hasta ahora solo se publicó una imagen en la que se lo ve con barba y subiendo a un helicóptero que lo trasladó a la cárcel. “El Ratón” se encuentra recluido en El Altiplano, la cárcel de alta seguridad de donde se fugó su padre en 2015 antes de ser recapturado y condenado a prisión perpetua en Estados Unidos.

Así luce Culiacán un día después de la recaptura de Ovidio Guzmán

Guzmán está acusado de liderar la fracción Los Menores, cercana al cártel del Pacífico o de Sinaloa. El líder de los “Chapitos”, como se conoce a los herederos del “Chapo” Guzmán, ya había sido detenido el 17 de octubre de 2019 en Culiacán, pero fue liberado por orden de López Obrador en medio de una verdadera operación militar de la banda narco, que sitió a los policías que habían capturado a Ovidio en una comisaría. Los narcos tomaron a varios policías de rehenes y amenazaron con una matanza si no se liberaba al jefe del cártel. El presidente López Obrador ordenó liberarlo. El mandatario defendió entonces su decisión y afirmó que se evitó un baño de sangre. Pero el episodio marcó un punto muy bajo, tanto para las fuerzas de seguridad como para el presidente mexicano. Este jueves llegó el momento de “poner las cosas en su sitio”. López Obrador destacó que esta vez fue “completamente distinta”, pues la operación se ejecutó en la periferia y no en pleno centro de Culiacán, para no poner en riesgo a la población. El narco fue llevado rápidamente por vía aérea a Ciudad de México, para evitar una repetición del asedio de sus fieles seguidores.

Washington asegura que Ovidio Guzmán y su hermano Joaquín “El Güero” lideran y controlan las operaciones de tráfico de drogas de una célula criminal amparada por el cártel. Ambos están acusados de conspiración para traficar cocaína hacia Estados Unidos, con lo que también se mantiene una solicitud de extradición vigente. Fundado hace cuatro décadas por el “Chapo”, el cártel de Sinaloa es considerado por la agencia estadounidense DEA como el principal responsable del tráfico de fentanilo, una droga 50 veces más potente que la heroína y que causa miles de muertes por sobredosis cada año en los Estados Unidos.