La oposición italiana mostró ayer que no está muerta, mediante una masivas elecciones internas para elegir a la nueva dirección del Partido Democrático (PD, centroizquierda). Este es el mayor partido que queda en pie del sistema político tradicional italiano. El vencedor del día fue Nicola Zingaretti, nuevo secretario general del PD. Ganó las primarias con gran holgura. "Viva la democracia italiana, me alegro por Italia", fue su primer comentario. Según el comité organizador, obtuvo más del 70 por ciento de los votos, más de un millón de sufragios. Los otros dos competidores, Maurizio Martina y Roberto Giachetti, lo felicitaron y le auguraron un buen trabajo al frente del PD.

El ex premier Matteo Renzi y aún referente del sector también comentó: "La de Nicola Zingaretti es una victoria hermosa y clara. Ahora, basta con el fuego amigo: los oponentes políticos no están en casa, sino en el gobierno. Buena suerte al secretario Zingaretti. Gracias a Maurizio, Roberto y a todos los voluntarios".

Zingaretti declaró por su lado: "No me refiero a mí mismo como jefe, sino como líder de una comunidad sobre el terreno para cambiar la historia de la democracia italiana". Agregó que "pienso en los desilusionados, en los que nos criticaron, en los que nos malinterpretaron y votaron por otras fuerzas políticas que se presentaron con ideas sugerentes, en los que muchos han regresado, están regresando y regresarán al nuevo PD y a la nueva alianza, un nuevo campo unido y combativo para pasar página en este país. Es un comienzo, no nos engañemos, la derecha es pétrea, fuerte, arraigada, no renunciará al poder de una manera sencilla". En otras palabras, en la Italia gobernada por la Liga y el M5E, hay mucho trabajo por delante para la antigua "sinistra", heredera lejana del desaparecido PCI.

A desearle a Zingaretti buena suerte y un buen trabajo se sumó el vicepremier, Matteo Salvini, líder de la Liga: "Felicidades por la organización, aunque la cifra de hoy es la menor participación histórica. Respeto cada uno de los votos, pero no puedo evitar ver que en los últimos 10 años la participación en la primaria del PD se ha reducido casi a la mitad. De los más de 3 millones en 2009, en 2013 (Renzi secretario) pasaron a 2.814.000 y en 2017 a poco más de 1,8 millones". Como sea, ayer más de 1,7 millones de ciudadanos participaron en la consulta.