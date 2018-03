La Justicia de Brasil dio un respiro a Lula, cuyo futuro es incierto

La división de la Corte Suprema brasileña en torno al arresto de Luiz Inácio Lula da Silva aumenta las chances al líder de izquierda de seguir en libertad y de jugar un rol central en la elección de octubre, pese a que su candidatura puede aún ser invalidada, dijeron analistas. Tras un tenso debate, el Supremo Tribunal Federal (STF) postergó el jueves el tratamiento de un pedido de la defensa del ex presidente Lula da Silva (2003-2010), favorito para ganar los comicios, para evitar su arresto por una condena de corrupción y lavado de dinero. La corte garantizó por un estrecho margen de seis votos a cinco que el líder de la izquierda podrá seguir libre al menos hasta que juzgue el recurso (hábeas corpus) el próximo 4 de abril. La decisión fue festejada por sus partidarios, ya que Lula podría haber quedado a las puertas de su detención mañana cuando el tribunal de segunda instancia de Porto Alegre (TRF4) responda las últimas apelaciones a la sentencia de 12 años y un mes de cárcel que le aplicó.

Acusado de haber recibido un departamento de lujo de la constructora OAS, sumergida en el escándalo de sobornos a políticos revelado por la Operación Lava Jato (Lavadero de auto), el líder de la izquierda asegura que no existen pruebas en su contra y cuestiona la imparcialidad de los jueces que trataron su caso hasta ahora, acusándolos de querer ante todo sacarlo de la disputa electoral. "Lo principal que sucedió ayer (por el jueves) fue que Lula no irá preso. Todos en Brasil evaluábamos que sería detenido. Ahora no, él tiene una oportunidad real de seguir libre durante la campaña electoral y el impacto podría ser importante", dijo el sociólogo Alberto Almeida, del Instituto Análise, de San Pablo. "La ventaja para el Partido de los Trabajadores (PT), si Lula sigue libre, es que él tiene facilidad para mantener al partido unido y negociar para atraer líderes de otros partidos (...) Lula es importante porque electoralmente es importante", añadió. No obstante, la delicada situación procesal del ex mandatario no le asegura ni su libertad ni la posibilidad de ser candidato, ya que la ley electoral brasileña invalida postularse a quienes tengan una condena firme en la segunda instancia.

"Actitud mesiánica"

El analista político André César, de la consultora Hold, coincide en que la libertad o la prisión de Lula puede redefinir el escenario electoral. "La propia condena en segunda instancia le prohíbe presentar su candidatura. Pero, si se mantiene en el día a día en la política, suelto y haciendo precampaña, es la persona más calificada, la imagen, el rostro del PT en las calles. Sin él, el partido pierde mucho peso", señaló.

El dos veces presidente de Brasil, de 72 años, se encuentra en el sur del país en plena precampaña proselitista. Desde allí, envió un mensaje a los magistrados que decidirán su futuro en apenas dos semanas. "Espero que la corte haga una corrección y la Justicia necesaria. Porque no puede permitir la actitud mesiánica de esa gente. Confío en que llegará el día en que me pedirán disculpas", escribió en su cuenta de Twitter @LulapeloBrasil.

Bálsamo

Si bien fue una victoria jurídica transitoria, el mero hecho de que la Corte Suprema aceptara juzgar su pedido de hábeas corpus preventivo y lo blindara para no ir a la cárcel al menos durante dos semanas fue el primer bálsamo tras una larga serie de derrotas que lo tienen al borde de perder su libertad. Pero con otros seis juicios en curso, su futuro continúa muy condicionado. "Sigue siendo un escenario político, jurídico, muy negativo para el ex presidente Lula. Sería muy impresionante que lograse evitar la prisión", sostiene Mauricio Santoro, profesor de ciencia política de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ). Pero "Lula es un animal político. Cuando se cree que está muerto, consigue una nueva sobrevida", ponderó César.