Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en imágenes

La Capital | El Mundo | Milán
13 de febrero 2026 · 13:47hs
La checa Eva Adamczykova (1), la australiana Josie Baff (17), la suiza Sina Siegenthaler (8) y la británica Charlotte Bankes (9) compiten durante la final femenina de snowboard cross en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Lindsey Wasson)

El finlandés Anton Lundell (izquierda) realiza una atajada en la línea de gol durante un partido de la ronda preliminar de hockey sobre hielo masculino entre Finlandia y Suecia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Bruce Bennett/Pool Photo vía AP)

Las suecas Sofia Scharback, Agnes Knochenhauer y Sara McManus compiten durante un partido de curling femenino contra Dinamarca en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/David J. Phillip)

De izquierda a derecha, la checa Eva Adamczykova, medallista de plata; la australiana Josie Baff, medallista de oro; y la italiana Michela Moioli, medallista de bronce, celebran después de la final femenina de snowboard cross en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

La checa Eva Adamczykova, medallista de plata, celebra en las gradas tras la final femenina de snowboard cross en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson)

La australiana Josie Baff (17) celebra su medalla de oro tras vencer a la italiana Michela Moioli (6), medallista de bronce, y a la suiza Noemie Wiedmer (3), durante la final femenina de snowboard cross en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Lindsey Wasson)

La italiana Michela Moioli (6), la checa Eva Adamczykova (1), la australiana Josie Baff (17) y la suiza Noemie Wiedmer (3) compiten durante la final femenina de snowboard cross en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Livigno, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Abbie Parr)

Edgars Mise, de Letonia (izquierda), compite durante la carrera de biatlón sprint de 10 kilómetros masculino en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Anterselva, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

El francés Quentin Fillon Maillet compite durante la carrera de biatlón sprint de 10 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Anterselva, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini)

Patinadoras de velocidad estadounidenses practican persecución por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Ben Curtis)

Stevenson Savart, de Haití, compite en la prueba masculina de esquí de fondo de 10 km con salida libre en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Tesero, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Aficionados noruegos celebran durante la ceremonia de entrega de medallas de la prueba masculina de 10 km de esquí de fondo con salida libre en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Tesero, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader)

El medallista de plata Mathis Desloges, de Francia (centro), posa con sus compañeros tras la prueba de esquí de fondo masculino de 10 km con intervalos de salida libre en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Tesero, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader)

El brasileño Bruno Fratus se toma una foto con una tabla de snowboard, frente a la catedral gótica del Duomo en un día soleado, durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)

El alemán Johannes Lochner se desliza por la pista durante un entrenamiento de bobsleigh para dos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Aijaz Rahi)

Alvar Johannes Alev, de Estonia (de izquierda a derecha), Truls Gisselman, de Suecia, y Niko Anttola, de Finlandia, reaccionan tras cruzar la meta en la prueba masculina de esquí de fondo de 10 km con salida libre en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Tesero, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka

El estadounidense Daniel Casper observa a sus compañeros barrer frente a una piedra durante un partido de curling masculino contra Canadá en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Cortina d'Ampezzo, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/David J. Phillip)

El francés Quentin Fillon Maillet cruza la meta para ganar el oro en la prueba masculina de biatlón de velocidad de 10 kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 en Anterselva, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Foto AP/David J. Phillip)

El eslovaco Pavol Regenda (84) dispara durante un partido de la ronda preliminar de hockey sobre hielo masculino entre Italia y Eslovaquia en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026, en Milán, Italia, el viernes 13 de febrero de 2026. (Wang Kaiyan/Pool Photo vía AP)

