Hamás amenaza matar rehenes si Israel continúa con los bombardeos

“Cualquier ataque contra casas inocentes en Gaza sin previo aviso y alerta se enfrentará a la ejecución pública de un rehén”, afirmó en un comunicado Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Essedim de Al Qasam , brazo armado de Hamás. “La ejecución será de rehenes civiles, no militares, y se transmitirá en línea”, agregó.

La práctica del aviso

Palestinos de la Franja denunciaron que Israel ha dejado de emplear el método conocido como “knocks on the roof” (golpes en el techo), por el que lanzan dispositivos no explosivos a los tejados de las casas como preaviso de que van a bombardear en unos minutos, para que la población pueda salir, a menudo con el tiempo justo. En otras ocasiones llaman por teléfono a alguno de los vecinos o de los trabajadores, si se trata de una instalación administrativa. Israel es el único país en el mundo que practica este tipo de advertencias. Al menos, hasta ahora.

“El enemigo no entiende el lenguaje de la humanidad y la moral, y nos dirigiremos a él en el lenguaje que conoce. Responsabilizamos a la ocupación (término aplicado a Israel) ante el mundo por esta decisión, y la pelota está en su tejado”, advirtió Obeida. El vocero de Hamás usa este vocabulario luego de que sus milicianos asesinaran a casi mil civiles israelíes a sangre fría en su incursión del sábado en el sur de Israel. “A partir de esta hora, anunciamos que cada ataque contra nuestro pueblo se responderá con la ejecución de uno de nuestros rehenes enemigos, y lo transmitiremos en vivo”, amenazó.

Israel se declaró el sábado en estado de guerra, después de que Hamás lanzara un ataque múltiple, por tierra, mar y aire, que tomó al país por sorpresa, de una escala sin precedentes, con el lanzamiento de cohetes y sobre todo incursiones terrestres contra comunidades rurales y pequeñas ciudades. Los milicianos de Hamás mataron sin piedad a los civiles desarmados, en un número que este lunes subió a más de 900. El ensañamiento de los palestinos con los civiles fue especialmente feroz y fue grabado y publicitado por el propio Hamás. Un centenar de civiles y algunos soldados fueron secuestrados y son los que ahora se amenaza asesinar en público.

image.png Israelíes evacúan su casa destrozada por un misil palestino en la ciudad de Ashkelón este lunes.

Los muertos en Israel ascienden a más de 900 tras al brutal ataque de Hamás del sábado, mientras que los fallecidos en la Franja de Gaza suman 687, en el tercer día de guerra entre Israel y Hamás, una formación terrorista que no es reconocida como gobernante legítimo por casi ningún gobierno extranjero.

El Ministerio de Sanidad de Israel ha confirmado que los heridos llegan a 2.600, entre ellos al menos 376 en estado grave, por la agresión de las milicias palestinas y el lanzamiento de más de 4.400 cohetes desde el enclave, aunque la mayoría han sido interceptados. Sin embargo, este lunes Hamás seguía disparando misiles hacia Israel y lograba hacer varios blancos en las ciudades de Tel Aviv y Ashkelón, entre otras.

En Gaza, los heridos son ya 3.726, según el último recuento de su Ministerio de Sanidad de la Franja, que desde el sábado sufre intensos bombardeos de la aviación israelí.

Hamás aseguró que los bombardeos han provocado la muerte de al menos 4 rehenes israelíes, del centenar de secuestrados que el grupo hizo cautivos el sábado, durante su agresión contra territorio israelí, donde dispararon, masacraron y secuestraron a civiles en una veintena de comunidades colindantes con Gaza.

Israel corta totalmente el suministro a Gaza

El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, anunció que ordenó el bloqueo total de la Franja de Gaza, lo que significa que el enclave palestino quedará sin suministro de electricidad, alimentos y combustible.

Israel sostiene un bloqueo parcial de la Franja de Gaza desde 2007, cuando Hamás tomó el control del enclave que, con 2,2 millones de habitantes, cuenta con una sola central eléctrica que necesita combustible para funcionar y abastecer a hospitales, viviendas y refugios.

Bruselas anuncia una revisión urgente de su ayuda a Palestina

La Comisión Europea retrocedió en su decisión inicial de cortar todas las ayudas a la Autoridad Palestina, anunciada este lunes. Luego anunció que pondrá en marcha una revisión “urgente” de la ayuda de la Unión Europea a Palestina para garantizar que ninguna financiación europea pueda financiar actividades terroristas contra Israel y aclaró que “al no haber pagos previstos, no habrá suspensión de pagos”.

El comisario europeo de Ampliación, Oliver Varhelyi, anunció a primera hora de la tarde que se suspendía de forma “inmediata” todos los pagos de ayuda humanitaria a Palestina como consecuencia de la escalada de “terror brutal contra Israel”.

Horas después, Bruselas decidió llevar a cabo una revisión “lo antes posible y coordinará con los Estados miembros y los socios cualquier acción de seguimiento necesaria”, anunció el Ejecutivo comunitario en un comunicado. La institución dirigida por Ursula von der Leyen puntualizó también que esta revisión “no se refiere a la asistencia humanitaria proporcionada en el marco de las Operaciones Europeas de Protección Civil y Ayuda Humanitaria”.