Europa pone reparos al plan para el "Brexit"

La propuesta británica para las relaciones futuras con la Unión Europea una vez concretado el "Brexit" (la salida del Reino Unido de la unión) contiene algunos "elementos útiles", dijo ayer el negociador europeo Michel Barnier. No obstante, Barnier afirmó que la propuesta plantea muchas preguntas y choca con algunas prioridades clave de la UE. El plan de Londres, presentado hace dos semanas, prevé una zona de libre comercio para bienes, incluido un compromiso con la normativa comunitaria, a la vez que se aleja de las reglas de la UE en cuanto a servicios, de manera que Reino Unido pueda establecer sus propias leyes para sectores de importancia como su amplia industria financiera. La UE siempre insistió en que Reino Unido no puede elegir entre las cuatro libertades del bloque: libertad de bienes, servicios, personas y capitales.

Los dos ministros británicos claves —el ex ministro de Exteriores Boris Johnson y el ex secretario del "Brexit" David Davis— renunciaron a causa de la propuesta británica, mientras que el Parlamento británico consiguió desde entonces una serie de concesiones, lo que deja a la premier Theresa May en una posición precaria.

El negociador europeo destacó tres temas positivos: la intención británica de cancelar un acuerdo de libre comercio sobre bienes; un compromiso para mantener estándares altos en temas como ayuda estatal, medio ambiente y leyes laborales; y una convergencia de opiniones en relación a la cooperación en materia de seguridad. De todas maneras, Barnier dijo que el documento abre una serie de preguntas respecto de si las propuestas británicas son compatibles con los principios fundamentales de la UE, si son factibles y si responden a los intereses económicos de los restantes 27 miembros de la UE. Barnier dijo que en las próximas semanas trabajará con su contraparte británica para encontrar una base común entre la propuesta británica y la posición de la UE para tratar de alcanzar un acuerdo político sobre las futuras relaciones.