El escrutinio definitivo confirmó la victoria de Lacalle Pou en Uruguay

El candidato Luis Lacalle Pou se impuso en las elecciones presidenciales de Uruguay y el Partido Nacional y sus aliados volverán al poder después de 15 años continuados de gobiernos del Frente Amplio. Aunque desde la noche del domingo pasado existía la casi certeza de que Lacalle Pou había vencido al frentista Daniel Martínez, el margen era escaso e inferior a los votos observados y anulados. Ayer se conoció el resultado del escrutinio definitivo realizado por la Corte Electoral. Martínez reconoció la victoria de su adversario y declaró que hoy se reunirá con el vencedor. Lacalle Pou asumirá el 1º de marzo próximo, de manera que el Ejecutivo saliente de Tabaré Vázquez tiene tres meses completos para ordenar la transición.

Tras cinco días de espera, la Corte Electoral dio ganador a Lacalle Pou tras analizar los votos observados y cerró la contienda electoral que tuvo como último capítulo el ballottage entre el candidato "blanco" y el oficialista Daniel Martínez el pasado domingo 24 de noviembre. "Mi reconocimiento y agradecimiento a todos los hombres y mujeres que están defendiendo los votos y la democracia en cada mesa en estos días. Mi pensamiento está con ustedes" comentó brevemente Lacalle Pou a través de Twitter.

La Corte Electoral informó que el candidato sumó 3090 votos, una primera revisión del segundo escrutinio en la elección presidencial, lo que hace irreversible la tendencia que ya los favorecía el domingo pasado. El pasado lunes 25, el escrutinio "primario" o provisorio había arrojado una diferencia de apenas 28.666 votos en favor de Lacalle Pou, mientras que los votos observados eran 35.229, lo que dejaba el escenario abierto para cambiar el resultado. Pero para que matemáticamente Martínez no tuviera chances Lacalle Pou debía sumar apenas 3.170 votos de los 35.229 observados.

Debe explicarse que en Uruguay el voto "observado" no es un voto en duda, sino el sufragio de un funcionario o un ciudadano común que, por participar del proceso electoral, debió votar en una mesa que no es la que le asigna el padrón electoral. Los "observados" no son votos sujetos a discusión entre fiscales, como sí ocurre con los anulados. Los "nacionales" descontaban desde la noche del domingo electoral que Lacalle Pou había ganado y que el voto observado no iba a revertir la tendencia. Sin embargo, esa victoria no fue reconocida por Martínez hasta ayer a la tarde, actitud que fue muy criticada por sus adversarios políticos. El candidato del Frente Amplio logró un resultado mucho mejor del esperado y del que pronosticaron las consultoras, que fallaron por mucho margen sus predicciones. En el escrutinio primario, contra un 48,71 por ciento de Lacalle Pou, Martínez logró 47,51 por ciento, los citados 28.666 votos de distancia. Las encuestadoras quedaron en "off side" y debieron dar explicaciones. Esto se vio reflejado la misma noche del domingo en las caras de cada bando: había sonrisas y satisfacción en el campamento del Frente Amplio y caras de preocupación en el del Partido Nacional y sus aliados. Lacalle dijo esa noche que el resultado era "irreversible". Pero Martínez no reconoció el resultado y declaró que esperaría el resultado final. Ayer finalmente reconoció la victoria de su adversario. "La evolución del escrutinio de los votos observados no modifica la tendencia. Por lo tanto, saludamos al presidente electo Luis Lacalle Pou, con quien mantendré una reunión mañana. Agradezco de corazón a quienes confiaron en nosotros con su voto'', escribió Martínez en Twitter. Partidarios de Lacalle Pou salieron a las calles a festejar agitando banderas del Partido Nacional y de otras fuerzas que lo apoyaron en el ballottage.

De esta manera, la "coalición multicolor" encabezada por el Partido Nacional, consiguió desplazar al Frente Amplio, que gobernó durante los últimos 15 años.

El Partido Nacional fue fundado en 1836 y ha estado presente a lo largo de toda la historia del país. El padre del ganador, Luis Lacalle, gobernó entre 1990 y 1995.

Frente a la sede del partido, cientos de autos desfilaban haciendo sonar sus bocinas y la llegada de cada dirigente era celebrada con euforia por los militantes. La compañera de fórmula de Lacalle Pou, Beatriz Argimón, fue recibida con muestras de euforia. Prometió impulsar los derechos de las mujeres desde la vicepresidencia. En Uruguay "la pobreza tiene cara de mujer y de niña'', subrayó.

Se estima que entre hoy y mañana la Corte Electoral culminará el conteo definitivo y Lacalle Pou será proclamado oficialmente presidente electo. "No sólo es un cambio de gobierno. Ni siquiera es sólo un cambio de partido de gobierno. Es un cambio de época. Empieza un nuevo tiempo político'', dijo Pablo da Silveira, uno de los colaboradores más cercanos de Lacalle Pou y designado futuro ministro de Educación y Cultura.El senador Javier García criticó a Martínez por no haber aceptado la derrota el domingo pasado, algo que consideró insólito en la historia uruguaya, pero abogó por dar vuelta la página.

Felicitaciones desde la región

Luis Lacalle Pou recibió ayer la felicitación de varios líderes latinoamericanos. El gobierno de Mauricio Macri destacó “la reconocida vocación democrática y de compromiso ciudadano por parte de todo el pueblo uruguayo”. “Acabo de conversar con el presidente electo Luis Lacalle Pou”, informó el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, ha expresado sus augurios y el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, quien fue ministro de Exteriores del presidente José Mujica, también envió un mensaje de salutación al presidente electo.