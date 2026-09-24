La reportera sénior de CNN Betsy Klein trabaja en el exterior de los terrenos de la Casa Blanca, cerca del complejo presidencial, después de que Trump vetara el ingreso de varios medios, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
Dos bebés gorilas juegan en el Parque Nacional Bwindi en Uganda. (AP foto)
El piloto de Red Bull Max Verstappen, de los Países Bajos, conduce su monoplaza durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en Bakú, Azerbaiyán, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Bandic)
Una mujer camina frente a una casa que sufrió graves daños en un ataque ruso contra un barrio residencial de Kiev, Ucrania, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)
El piloto británico de Mercedes, George Russell, recibe asistencia en boxes durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en Bakú, Azerbaiyán, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)
Atletas compiten en la final femenina de 10.000 metros en los Juegos Asiáticos de Nagoya, Japón, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara)
El coche del piloto británico de Racing Bulls, Arvid Lindblad, es izado por una grúa tras chocar contra un muro durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en Bakú, Azerbaiyán, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Bandic)
Manifestantes pro-China se manifiestan cerca de la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce su monoplaza durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en Bakú, Azerbaiyán, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Bandic)
Agentes de la Policía Metropolitana de Washington se preparan para trabajar en los alrededores del complejo de la Casa Blanca, la madrugada del jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)
Matrioshkas —las tradicionales muñecas rusas de madera— con imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Rusia, Vladímir Putin; y el presidente de China, Xi Jinping, se exhiben para su venta en una tienda de recuerdos de San Petersburgo, Rusia, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)
Tia Rozario, de Singapur, en acción durante la final de triple salto femenino en los Juegos Asiáticos de 2026, en el estadio de atletismo del Parque Mizuho de la ciudad de Nagoya, Japón. Fotografía: David Gray/AFP/Getty Images
Humo y llamas se elevan desde un vehículo civil tras un ataque selectivo de un dron israelí. Al menos un palestino murió y varios resultaron heridos, según fuentes médicas y de defensa civil locales, Deir al-Balah, Gaza. Fotografía: Adam Bilal/Anadolu/Getty Images
Combatientes hutíes portan fotografías de sus compañeros caídos en combate durante una procesión fúnebre de camiones decorados. El grupo recientemente tomó el control de amplias zonas de la costa del Mar Rojo, que estaban en manos de las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí, Saná, Yemen. Fotografía: Yahya Arhab/EPA
Manifestantes a favor de China se concentran a lo largo de Pennsylvania Avenue N.W. antes de la llegada del presidente chino Xi Jinping a la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Allison Robbert)
El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump saludan al presidente de China, Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, en el Pórtico Sur de la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)