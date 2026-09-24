El día en imágenes alrededor del mundo

El día en imágenes alrededor del mundo

La Capital | El Mundo
24 de septiembre 2026 · 13:31hs
La reportera sénior de CNN Betsy Klein trabaja en el exterior de los terrenos de la Casa Blanca, cerca del complejo presidencial, después de que Trump vetara el ingreso de varios medios, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

La reportera sénior de CNN Betsy Klein trabaja en el exterior de los terrenos de la Casa Blanca, cerca del complejo presidencial, después de que Trump vetara el ingreso de varios medios, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Dos bebés gorilas juegan en el Parque Nacional Bwindi en Uganda. (AP foto)

Dos bebés gorilas juegan en el Parque Nacional Bwindi en Uganda. (AP foto)

El piloto de Red Bull Max Verstappen, de los Países Bajos, conduce su monoplaza durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en Bakú, Azerbaiyán, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Bandic)

El piloto de Red Bull Max Verstappen, de los Países Bajos, conduce su monoplaza durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en Bakú, Azerbaiyán, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Bandic)

Una mujer camina frente a una casa que sufrió graves daños en un ataque ruso contra un barrio residencial de Kiev, Ucrania, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

Una mujer camina frente a una casa que sufrió graves daños en un ataque ruso contra un barrio residencial de Kiev, Ucrania, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka)

El piloto británico de Mercedes, George Russell, recibe asistencia en boxes durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en Bakú, Azerbaiyán, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

El piloto británico de Mercedes, George Russell, recibe asistencia en boxes durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en Bakú, Azerbaiyán, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Pavel Bednyakov)

Atletas compiten en la final femenina de 10.000 metros en los Juegos Asiáticos de Nagoya, Japón, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara)

Atletas compiten en la final femenina de 10.000 metros en los Juegos Asiáticos de Nagoya, Japón, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dita Alangkara)

El coche del piloto británico de Racing Bulls, Arvid Lindblad, es izado por una grúa tras chocar contra un muro durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en Bakú, Azerbaiyán, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Bandic)

El coche del piloto británico de Racing Bulls, Arvid Lindblad, es izado por una grúa tras chocar contra un muro durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en Bakú, Azerbaiyán, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Bandic)

Manifestantes pro-China se manifiestan cerca de la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Manifestantes pro-China se manifiestan cerca de la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce su monoplaza durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en Bakú, Azerbaiyán, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Bandic)

El piloto argentino de Alpine, Franco Colapinto, conduce su monoplaza durante la segunda sesión de entrenamientos libres previa al Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, en Bakú, Azerbaiyán, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Bandic)

Agentes de la Policía Metropolitana de Washington se preparan para trabajar en los alrededores del complejo de la Casa Blanca, la madrugada del jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Agentes de la Policía Metropolitana de Washington se preparan para trabajar en los alrededores del complejo de la Casa Blanca, la madrugada del jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Matrioshkas —las tradicionales muñecas rusas de madera— con imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Rusia, Vladímir Putin; y el presidente de China, Xi Jinping, se exhiben para su venta en una tienda de recuerdos de San Petersburgo, Rusia, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Matrioshkas —las tradicionales muñecas rusas de madera— con imágenes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Rusia, Vladímir Putin; y el presidente de China, Xi Jinping, se exhiben para su venta en una tienda de recuerdos de San Petersburgo, Rusia, el jueves 24 de septiembre de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

Tia Rozario, de Singapur, en acción durante la final de triple salto femenino en los Juegos Asiáticos de 2026, en el estadio de atletismo del Parque Mizuho de la ciudad de Nagoya, Japón. Fotografía: David Gray/AFP/Getty Images

Tia Rozario, de Singapur, en acción durante la final de triple salto femenino en los Juegos Asiáticos de 2026, en el estadio de atletismo del Parque Mizuho de la ciudad de Nagoya, Japón. Fotografía: David Gray/AFP/Getty Images

Humo y llamas se elevan desde un vehículo civil tras un ataque selectivo de un dron israelí. Al menos un palestino murió y varios resultaron heridos, según fuentes médicas y de defensa civil locales, Deir al-Balah, Gaza. Fotografía: Adam Bilal/Anadolu/Getty Images

Humo y llamas se elevan desde un vehículo civil tras un ataque selectivo de un dron israelí. Al menos un palestino murió y varios resultaron heridos, según fuentes médicas y de defensa civil locales, Deir al-Balah, Gaza. Fotografía: Adam Bilal/Anadolu/Getty Images

Combatientes hutíes portan fotografías de sus compañeros caídos en combate durante una procesión fúnebre de camiones decorados. El grupo recientemente tomó el control de amplias zonas de la costa del Mar Rojo, que estaban en manos de las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí, Saná, Yemen. Fotografía: Yahya Arhab/EPA

Combatientes hutíes portan fotografías de sus compañeros caídos en combate durante una procesión fúnebre de camiones decorados. El grupo recientemente tomó el control de amplias zonas de la costa del Mar Rojo, que estaban en manos de las fuerzas gubernamentales respaldadas por Arabia Saudí, Saná, Yemen. Fotografía: Yahya Arhab/EPA

Manifestantes a favor de China se concentran a lo largo de Pennsylvania Avenue N.W. antes de la llegada del presidente chino Xi Jinping a la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Allison Robbert)

Manifestantes a favor de China se concentran a lo largo de Pennsylvania Avenue N.W. antes de la llegada del presidente chino Xi Jinping a la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Allison Robbert)

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump saludan al presidente de China, Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, en el Pórtico Sur de la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump saludan al presidente de China, Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, en el Pórtico Sur de la Casa Blanca, el jueves 24 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Alex Brandon)

italia quiere prohibir el velo musulman en escuelas y limitar los inmigrantes

Italia quiere prohibir el velo musulmán en escuelas y limitar los inmigrantes

ucrania lanzo mil drones y moscu recibio el mayor ataque de su historia

Ucrania lanzó mil drones y Moscú recibió el "mayor ataque de su historia"

Noticias relacionadas
vinicius y mbappe se sumaron al apoyo a ceuta, pero a medias

Vinícius y Mbappé se sumaron al apoyo a Ceuta, pero "a medias"

Donald Trump salió al cruce tras las fuertes advertencias sobre el futuro de la Inteligencia Artificial

Donald Trump rechazó limitar la inteligencia artificial y denunció una "conspiración enfermiza"

Ver comentarios

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 por ciento y la suba ya llegó a los surtidores rosarinos

La suba tiene que ver con el precio del barril de petróleo, que se ubica por encima de los u$s 100. Se rompe el acuerdo de estabilidad de precios entre petroleras y refinadoras

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 por ciento y la suba ya llegó a los surtidores rosarinos
Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: Estamos súper creídos
La Ciudad

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: "Estamos súper creídos"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención
Policiales

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención

Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: Hay ganas de estar acá
Ovación

Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: "Hay ganas de estar acá"

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido
La Ciudad

Una batalla campal en el marco de un clásico barrial terminó con un herido

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por un comentario antisemita en redes sociales
Ovación

Apartaron de un torneo a una jugadora argentina de pádel por un comentario antisemita en redes sociales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Histórico: arrancan los vuelos directos de Rosario a España

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Sube el caudal del Paraná, pero sería el anticipo de una creciente mayor

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Central potenció un aspecto clave frente a un partido con título de por medio

Central potenció un aspecto clave frente a un partido con título de por medio

Lo más importante
Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 por ciento y la suba ya llegó a los surtidores rosarinos
Economía

Los combustibles aumentaron entre 2 y 5 por ciento y la suba ya llegó a los surtidores rosarinos

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: Estamos súper creídos

Los vuelos directos Rosario-Madrid ilusionan a las agencias: "Estamos súper creídos"

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención

Protesta de familiares de presos en Piñero por aislamientos y condiciones de detención

Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: Hay ganas de estar acá

Scaloni habló sobre su continuidad en la Selección: "Hay ganas de estar acá"

Ovación
El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional
Ovación

El dato sobre Estudiantes que mete miedo antes del choque contra Central por la Supercopa Internacional

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

Fue campeón mundial con la selección, no jugó más con la albiceleste y ahora seguirá su carrera en Asia

A quién tiene apuntado Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

A quién tiene apuntado Almirón para cubrir el arco de Central en la Supercopa Internacional

Vélez pidió que no se juegue el partido entre Boca y Racing por la Copa Argentina

Vélez pidió que no se juegue el partido entre Boca y Racing por la Copa Argentina

Policiales
Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con Mujeres Activas en su jornada inaugural
La Región

Agroactiva pone en agenda el liderazgo femenino con "Mujeres Activas" en su jornada inaugural

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: Se apropió de mí
La Ciudad

Una mujer denuncia a su madre adoptiva por robo de bebés: "Se apropió de mí"

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Anestesiología de la UNR recibió la máxima calificación de Coneau

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Por Lucía Cuffia
Agro

La marca de ropa brasileña que metió al campo en su vidriera

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo que se jugará el domingo

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU
Agro

Mismos problemas, distintas expectativas: los productores argentinos son más optimistas que los de EEUU

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU
Política

Un amigo rosarino le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
La Ciudad

La Coad lleva a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro le abrió la puerta al candidato del PRO que quiere jugar en 2027

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Hinchas argentinos insultaron a la sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo
Ovación

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

Por Elbio Evangeliste
Ovación

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con algo de sol y 27º de temperatura máxima

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto
Información General

El Quini 6 quedó vacante y el Siempre Sale tuvo un muy buen reparto

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión
Política

Un diputado de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?
Salud

Encuesta nacional: ni el auto ni el físico, ¿qué genera más bienestar a los argentinos?

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías
Política

El Senado trata este jueves la reforma del Banco Central y el régimen de Zonas Frías

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu
Policiales

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico
Zoom

Mirtha Legrand continúa internada: qué dice el nuevo parte médico