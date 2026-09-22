El príncipe Guillermo sirve palomitas a los clientes durante su visita a ActOne, un cine independiente gestionado por la comunidad, para celebrar la riqueza y el talento de la industria cinematográfica británica, en Londres, el martes 22 de septiembre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung, Pool)
Una modelo luce una creación de la colección femenina Primavera-Verano 2027 de Prada, presentada en Milán, Italia, el martes 22 de septiembre de 2026. (Foto AP/Luca Bruno)
Manifestantes kurdos corean consignas y sostienen pancartas durante una protesta para exigir el pleno reconocimiento del kurdo como lengua de enseñanza en Qamishli, en el noreste de Siria, el martes 22 de septiembre de 2026. (Foto AP/Baderkhan Ahmad)
Diplomáticos llegan a la sede de las Naciones Unidas antes de la 81.ª sesión de la Asamblea General de la ONU, el martes 22 de septiembre de 2026. (Foto AP/Yuki Iwamura)
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski conversa con Scott Rechler, miembro del consejo directivo del Monumento y Museo del 11-S, durante una ceremonia de ofrenda floral en dicho monumento, antes de la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el martes 22 de septiembre de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Aron Ranen)
Un grupo de escolares canta durante una simbólica "Marcha de los Vivos" en el memorial de Paneriai, en recuerdo de los judíos de Vilna asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, en Vilna, Lituania, el martes 22 de septiembre de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)
Personas se congregan en el monumento Paneriai, en memoria de los judíos de Vilna asesinados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, durante una simbólica "Marcha de la Vida" en Vilna, Lituania, el martes 22 de septiembre de 2026. (Foto AP/Mindaugas Kulbis)
El rey Carlos III conversa con los estudiantes de la Academia Peterhead, durante una visita al puerto de Peterhead, en Aberdeenshire, el martes 22 de septiembre de 2026. El monarca se reunió con organizaciones que forman parte del ecosistema energético local de la zona, el cual contribuye a impulsar la transición del Reino Unido hacia energías limpias y renovables. (Jane Barlow/PA vía AP, Pool)
Personal forense traslada el cuerpo de una persona fallecida durante enfrentamientos entre bandas criminales rivales, mientras los familiares de la víctima los siguen, en el barrio Jardim Esperança, a las afueras de Salvador, en el estado de Bahía, Brasil, el viernes 28 de agosto de 2026. (Foto AP/Eraldo Peres)
Las autoridades se despliegan cerca de una manifestación donde un hombre recibió un disparo de un agente de ICE mientras estaba en su vehículo, el domingo 20 de septiembre de 2026, en Austin, Texas. (Foto AP/Joel Angel Juarez)
Un activista de PETA protesta para instar a las marcas de moda a eliminar las pieles de animales salvajes, frente a la catedral gótica del Duomo en Milán, Italia, el martes 22 de septiembre de 2026. (Foto AP/Luca Bruno).
La policía registra a automovilistas durante un operativo de seguridad en el barrio de Lobato, en las afueras de Salvador, estado de Bahía, Brasil, el jueves 27 de agosto de 2026. (Foto AP/Eraldo Peres)
Manifestantes que se oponen a los derechos de las personas transgénero protestan durante una concentración frente a la Corte Suprema, en Washington. (Foto AP/Jose Luis Magana, archivo)
ARCHIVO - Personas protestan contra la política de Trump hacia Groenlandia frente al consulado de EE. UU. en Nuuk, Groenlandia, el 17 de enero de 2026. (Foto AP/Evgeniy Maloletka, archivo)
Activistas de PETA protestan instando a las marcas de moda a eliminar las pieles de animales salvajes, frente a la catedral gótica del Duomo en Milán, Italia, el martes 22 de septiembre de 2026. (Foto AP/Luca Bruno).