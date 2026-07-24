Un hombre corre junto al megacohete Starship de SpaceX mientras se prepara para un vuelo de prueba en Starbase, Texas, el viernes 24 de julio de 2026. (Foto AP/Eric Gay)
Soldados israelíes detienen a un palestino en el Hospital Especializado de Nablus, en la ciudad de Nablus, Cisjordania, el viernes 24 de julio de 2026, después de que militares israelíes mataran, según las autoridades sanitarias, al menos a cuatro palestinos en la aldea de Tell, en el norte de Cisjordania. (Foto AP/Majdi Mohammed)
El pelotón recorre la decimonovena etapa del Tour de Francia, con salida en Gap y llegada en Alpe d'Huez, Francia, el viernes 24 de julio de 2026. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)
En esta imagen proporcionada por el Parque Arqueológico de Pompeya el viernes 24 de julio de 2026, se muestra parte del techo restaurado de la Casa de la Panadería en el sitio arqueológico de Pompeya. (Parco Arqueológico de Pompeya vía AP)
Lewis Hamilton conduce su Ferrari a los boxes durante la primera sesión de práctica del Gran Premio de Hungría, el viernes 24 de julio de 2026, en Mogyorod, Hungría. (Foto AP/Darko Bandic)
Tyla actúa en el programa Today de la cadena NBC en Rockefeller Plaza el viernes 24 de julio de 2026 en Nueva York (Foto de Charles Sykes/Invision/AP).
Tyla actúa en el programa Today de la cadena NBC en Rockefeller Plaza el viernes 24 de julio de 2026 en Nueva York (Foto de Charles Sykes/Invision/AP).
El sol sale tras el megacohete Starship de SpaceX mientras se prepara para un vuelo de prueba desde Starbase, Texas, el viernes 24 de julio de 2026. (Foto AP/Eric Gay)
Un hidroavión arroja agua sobre el fuego mientras un incendio forestal avanza cerca de La Adrada, provincia de Ávila, España, el viernes 24 de julio de 2026. (Foto AP/Manu Fernández)
Segundo día del Salón Aeronáutico Internacional de Farnborough. 21 de julio de 2026. Fotógrafo: Gareth Iwan Jones www.garethiwanjones.com
Ataque con misiles rusos en la región de Kiev, Ucrania, el viernes 24 de julio de 2026. (Servicio de Emergencias de Ucrania vía AP)
El pelotón recorre la decimonovena etapa del Tour de Francia, con salida en Gap y llegada en Alpe d'Huez, Francia, el viernes 24 de julio de 2026. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)
El pelotón recorre la decimonovena etapa del Tour de Francia, con salida en Gap y llegada en Alpe d'Huez, Francia, el viernes 24 de julio de 2026. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)
De izquierda a derecha, Sergei Chemezov, director ejecutivo de la Corporación Estatal Rostec, Andrei Soinov, director general de la Planta de Aviación de Irkutsk, el presidente ruso Vladimir Putin y el gobernador de la región de Irkutsk, Igor Kobzev, visitan la Planta de Aviación de Irkutsk en Irkutsk, Rusia, el viernes 24 de julio de 2026. (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)
Dos luchadores se enfrentan durante el Campeonato Mundial de la Federación Internacional de Combate Medieval en el Castillo de Spottrup, en Spottrup, Dinamarca, el jueves 23 de julio de 2026. (Foto AP/James Brooks)