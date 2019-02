Las diputadas conservadoras Heidi Allen, Anna Soubry y Sarah Wollaston presentaron ayer su dimisión del partido liderado por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y anunciaron que se unen al nuevo Grupo Independiente.

Las diputadas conservadoras Heidi Allen, Anna Soubry y Sarah Wollaston presentaron ayer su dimisión del partido liderado por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y anunciaron que se unen al nuevo Grupo Independiente.

El Brexit amenaza con trizar la histórica cohesión de los principales partidos británicos, tras la renuncia de una nueva legisladora laborista, octava en esta semana, y tres conservadoras, que anunciaron su pase al Grupo Independiente, la nueva bancada parlamentaria creada en rebeldía con los líderes del oficialismo y de la oposición.

Las diputadas conservadoras Heidi Allen, Anna Soubry y Sarah Wollaston presentaron ayer su dimisión del partido liderado por la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, y anunciaron que se unen al nuevo Grupo Independiente. Pocas horas antes, otra diputada laborista había anunciado que abandonaba su partido y elevaba a ocho el número de legisladores de la principal fuerza de la oposición británica que sólo en esta semana rompieron con el liderazgo de Jeremy Corbyn.

Las diputadas conservadoras, por su parte, justificaron su decisión en una carta dirigida a la primera ministra, Theresa May, y culparon a la "desastrosa" gestión del gobierno con el Brexit, informó la cadena británica BBC.

Las tres parlamentarias dijeron que apoyarán al gobierno en áreas como la economía, la seguridad y las mejoras en los servicios públicos, pero se sintieron "obligadas a poner los intereses de los electores y del país (en relación al Brexit) en primer lugar".

Argumentos del mismo tenor -además de denuncias por una gestión partidaria "antisemita"- debió escuchar Corbyn el lunes pasado al recibir las renuncias de los primeros siete ahora ex laboristas que abandonaron la formación.

Los ocho ex laboristas acusaron a Corbyn de no tener un rumbo claro y de no haber impulsado con suficiente fuerza y determinación un segundo posible referéndum, que podría revertir el primero y poner fin al drama político abierto con el Brexit.

Al igual que Corby, la primera ministra manifestó ayer su "tristeza" al recibir la misiva por la salida de estas tres políticas, que también son partidarias de un segundo referéndum sobre la permanencia del país en la Unión Europea (UE).