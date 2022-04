Cien ex estudiantes y ex trabajadores de un colegio desarrollaron el mismo tumor cerebral

Casi cien personas asociadas a una escuela secundaria ubicada en New Jersey, Estados Unidos , desarrollaron un extraño tipo de tumor cerebral. Se trata de ex alumnos y ex trabajadores que pasaron por ese espacio a lo largo de veinte años. Un sobreviviente de la enfermedad fue quien reveló esta situación y emprendió una frenética investigación para intentar entender la vinculación entre estos casos y el espacio educativo.

Angela DeCillis, la hermana de Al, falleció en febrero, a los 44 años. En marzo, el hombre comenzó un grupo de Facebook para preguntar si había otras personas vinculadas al establecimiento educativo que hubieran desarrollado tumores cerebrales y la respuesta -asegura- lo conmovió: en menos de seis semana le contestaron casi cien personas con patologías muy parecidas a las que él había sufrido.

La noticia llegó esta semana a CBS noticias y se volvió nacional. "Empecé a investigar y los 3 casos se convirtieron en 5; los 5, en 7; y los 7 casos, en 15", confió Lupiano a la CBS.

En general, los enfermos que desarrollaron tumores cerebrales se graduaron entre 1975 y 2000 pero algunos casos puntuales se vinculan a estudiantes graduados en 2014. Los diagnósticos: varios tipos de tumores cerebrales, incluidos los cancerosos como glioblastoma (el que más se repite) y otros no cancerosos como neuromas acústicos, hemangioblastomas y meningiomas.

Un video de TikTok debatiendo el misterio médico también apuntaló el tema, ya que se volvió viral: en apenas un día tuvo más de dos millones de vistas. En ese clip, el médico Joe Whittington aseguró que el cáncer detectado en ex alumnos y ex trabajadores suele ser un glioblastoma multiforme, que es un cáncer agresivo que se extiende al tejido cerebral. Según la Asociación Americana de Cirujanos Neurológicos este tipo de cáncer tiene una incidencia estimada en 3,21 casos cada 100 mil personas.

"Sólo hay un vínculo ambiental con los tumores cerebrales primarios y es la radiación ionizante. No es el agua contaminada. No es el aire. No es algo en el suelo. No es algo que hayan causado los malos hábitos", comentó Al Lupiano a medios norteamericanos. "No voy a descansar hasta tener respuestas. Voy a descubrir la verdad", remarcó.

El alcalde de Woodbridge, John McCormick, analizó que debe haber algo vinculado a edificio de la escuela. "Lo único que pudo haber ocurrido vino con el relleno que se trajo durante la construcción del instituto. Pero no tenemos registros de hace 55 años", declaró a la CBS.

¿La teoría de Lupiano? A sólo 19 kilómetros del Colonia High School se ubica la planta de tratamiento de Middlesex. En esta instalación se manipuló, almacenó y empaquetó el mineral de uranio que EE UU usó para el desarrollo de la bomba atómica. El ex alumno cree que parte de la tierra contaminada de aquella planta de Middlesex se retiró tras su cierre en 1967, el mismo año en que se construyó el instituto educativo. Plantea que parte de esas tierras contaminadas de uranio tratado pudieron acabar en los terrenos del establecimiento.

Por lo pronto, el caso continúa bajo investigación tanto de las autoridades federales como de las locales de New Jersey.