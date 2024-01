Brasil, a un año del asalto a Brasilia de los fanáticos de Bolsonaro

El Congreso de Brasil tiene todo listo para inaugurar este lunes 8 de enero una exposición que incluye piezas como un tapiz elaborado por el artista Burle Marx y una réplica de la Constitución del país de 1988. La exhibición es notable no por la rareza de los objetos, sino porque son el recuerdo vivo de uno de los episodios más sombríos de la historia reciente de Brasil : cuando se produjeron disturbios sin precedentes en apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, hace apenas un año, el 8 de enero de 2023. Ese día, una turba asaltó la sede de los tres poderes del estado, en el corazón de Brasilia . Los daños fueron enormes, pero no son nada en comparación con el daño institucional que causaron los agresores, fanáticos de Bolsonaro que asaltaron de manera coordinada las tres sedes de los poderes políticos. El tapiz de Burle Marx fue dañado y los asaltantes se robaron la réplica de la Constitución. Por esto los dos objetos tienen un valor especial.

Muchos vieron los disturbios como parte de un intento fallido de Bolsonaro de permanecer en el poder tras su derrota electoral un par de meses atrás ante Lula da Silva. Un año y cientos de arrestos después, Brasil todavía se está recuperando. “La sociedad brasileña todavía no sabe cómo manejar lo sucedido, no hay consenso”, dice Creomar de Souza, fundador de la consultora de riesgo político Dharma Politics. “La sociedad brasileña se encuentra ahora en extremos opuestos. Y esos opuestos están en un lugar que no pueden reconciliar entre sí”.