Biden será más firme y exigente que Trump con la Rusia de Putin

El Gobierno de Joe Biden será más firme y menos ambiguo ante Rusia que Donald Trump, a la vez que tratará de ampliar durante cinco años el tratado de armas nucleares New Start que firmó Barack Obama con Moscú hace 10 años. "Mientras trabajamos con Rusia también buscaremos se haga responsable de las acciones temerarias y agresivas que hemos visto en los últimos años", aseguró un miembro del equipo de política exterior del nuevo presidente al diario "The Washington Post". Incluso no se excluyen nuevas sanciones a Moscú, que se sumarían a las vigentes por su invasión de Crimea en 2014.