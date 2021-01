Assange, creador de WikiLeaks, hoy sabrá si será extraditado a EEUU

Stella Morris, pareja de Assange y madre de sus dos hijos, ha pedido al presidente estadounidense Donald Trump en Twitter que otorgue un indulto a Assange antes de que deje el cargo el 20 de enero. Trump no lo hará, pero hay suposiciones de que su sucesor, Joe Biden, podría adoptar un enfoque más indulgente hacia Assange. Sin embargo, Barack Obama, en sus ocho años en la Casa Blanca, no tuvo una posición menos dura hacia Assange que los republicanos.

Los fiscales estadounidenses acusan a Assange, de 49 años, de 17 cargos de espionaje y uno de uso indebido de computadoras que conllevan una sentencia máxima de 175 años en prisión. Los abogados de EEUU dijeron en sus alegatos finales que la defensa de Assange había planteado cuestiones que no eran ni relevantes ni admisibles. "Sistemáticamente, la defensa pide a este tribunal que dictamine que Estados Unidos es culpable de tortura, crímenes de guerra, homicidio, violaciones del derecho diplomático e internacional, y que Estados Unidos es un `Estado sin ley''', dijeron los abogados. "Estas solicitudes no sólo no son jurídicamente exigibles en este proceso, sino que nunca se debieron haber hecho''.

La defensa alegó que Assange tiene derecho a las protecciones que otorga la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense para la publicación de documentos filtrados que expusieron las acciones del ejército estadounidense en Irak y Afganistán y que la extradición a solicitada por Estados Unidos estaba motivada por cuestiones políticas. En sus alegatos finales, el equipo de Assange acusó a Estados Unidos de un enjuiciamiento "extraordinario, sin precedentes y politizado'' que constituye una "flagrante negación de su derecho a la libertad de expresión y representa una amenaza fundamental a la libertad de expresión en todo el mundo''.