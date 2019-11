Abrumadora victoria electoral de los demócratas de Hong Kong

La oposición democrática de Hong Kong logró una victoria demoledora en las elecciones locales del domingo, en un claro rechazo a la jefa de gobierno, Carrie Lam, nombrada por Beijing e impulsora de la ley de extradición a China que desató la ola de protestas populares hace seis meses.

El mayor partido democrático hongkonés obtuvo casi el 90 por ciento de los 452 puestos de concejal, informó ayer el líder del grupo, Wu Chi-wai. El resultado les daría el control de 17 de los 18 consejos de distrito, algo sin precedentes. Los 18 consejos estaban controlados por partidos pro-Beijing.Las cifras se basaban en conteos oficiales anunciados por autoridades electorales. Hong Kong es una isla con 7,4 millones de habitantes, con un régimen de semiautonomía de China que esta ha ido recortando paulatinamente, en especial desde que llegó al poder Xi Jinping.

El resultado de los comicios podría obligar al gobierno central de Beijing a reconsiderar cómo gestiona las protestas, que ya van por su sexto mes. Los consejos de distrito tienen poco poder, pero la votación fue un referendo sobre el apoyo público a las protestas. "No es menos que una revolución. Es una victoria demoledora'', dijo Willy Lam, experto político en la Universidad China de Hong Kong. "Es un sonoro rechazo al gobierno de Carrie Lam y muestra que la mayoría silenciosa apoya las demandas de los manifestantes''.

El bando prodemocrático describió su triunfo en las elecciones, en unos comicios que no suelen dar mucho que hablar, como una victoria del pueblo, y dijo que Lam y Beijing deben considerar seriamente las exigencias de los manifestantes, en particular la formación de una comisión independiente que investigue los sucesos de los últimos seis meses. "Solo somos vehículos utilizados para reflejar las preocupaciones de la gente'', dijo Wu.

Beijing, que acusa a "potencias extranjeras" de fomentar los disturbios en Hong Kong, no ha dado indicios de que quiera suavizar su posición hacia la ex colonia británica. El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, dijo ayer durante una visita a Tokio que cualquier intento de "desestabilizar" a Hong Kong será fútil. "No importa la clase de cosas que pasen en Hong Kong, Hong Kong forma parte del territorio chino'', dijo. "Cualquier intento de destruir Hong Kong o dañar la estabilidad y el desarrollo de Hong Kong no puede tener éxito'', advirtió, como si los millones de votos del domingo hubieran sido ordenados desde Washington o alguna otra capital "enemiga". Además, el domingo hubo récord de votantes: votaron más de 2,9 millones de hongkoneses, el 71 por ciento, frente a solo el 47 por ciento en 2015. Un récord de 4,1 millones se inscribió para votar, en una isla que tiene 7,4 millones de habitantes. Lam prometió "reflexionar". Lam fue nombrada por una comisión de leales a Beijing.

Para la CNN, el "movimiento de protesta de Hong Kong llamó la atención del mundo" con sus millones de ciudadanos en las calles y sus protestas. "Pero ganó a lo grande el fin de semana guardando silencio. La aplastante victoria de los candidatos a favor de la democracia es un duro reproche al gobierno de la ciudad, y un ejemplo de lo que los manifestantes pueden lograr si se les da la oportunidad".