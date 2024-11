El desplante de Javier Milei al papa Francisco generó resquemor en el Vaticano El gobierno no envió a su canciller a un acto en el Vaticano para conmemorar los 40 años del tratado de paz con Chile. Enojo con Boric y sospechas sobre el "juego político" del Pontífice 25 de noviembre 2024 · 19:35hs

El Papa Francisco y Javier Milei en la audiencia privada de febrero pasado en el Vaticano.

El gobierno argentino no envió este lunes al canciller Gerardo Werthein al Vaticano para conmemorar los 40 años del Tratado de Paz y Amistad con Chile, firmado por Raúl Alfonsín en 1984. Sí estuvo presente el jefe de la diplomacia chilena, Alberto van Klaveren. El gesto no cayó bien en la Santa Sede, aunque la administración de Javier Milei se encargó de aclarar que el problema no es con el Papa Francisco, sino con el mandatario trasandino, Gabriel Boric, con quien el libertario mantuvo un tenso cruce en la cumbre del G20 realizada recientemente en Brasil.

El propio Werthein explicó oficialmente su faltazo en la cita vaticana y blanqueó su malestar con Boric. “No voy a ir. Tenemos un profundo respeto por el Papa y con el Vaticano, pero desafortunadamente a veces ocurren hechos dentro de las relaciones bilateral que complican las cosas. En el G20 tuvimos algunas circunstancias que aconsejaban que este no es el mejor momento para hacernos presentes personalmente”, enfatizó el ministro de Relaciones Exteriores.

El Papa pidió investigar si los ataques de Israel en Gaza constituyen genocidio

“Esta no concurrencia de mi parte tiene que ver un poco con lo que ocurrió en Brasil. Tuvimos un desencuentro que prefiero no particularizar. Ellos conocen lo que ha ocurrido y yo le he enviado una carta. La Argentina, lejos de tener problemas, tiene una muy buena relación”, indicó Werthein.

En la cumbre de Río de Janeiro quedaron expuestas las discrepancias. “Hay que generar espacios comunes, en donde haya aspectos de la sociedad que no sean sujetos de negocios”, planteó Boric, en las antípodas del discurso que el libertario había dado minutos antes en el encuentro. Más allá de las diferencias ideológicas, a Milei no le habría gustado percibir gestos de disconformidad de Boric cuando le tocó exponer en el plenario de la cumbre, según arriesgaron fuentes cercanas a la cancillería chilena.