Universidad de transformación

La educación pública que todos ponderamos no admite demasiadas discusiones, porque no las admite en ningún lugar del globo. Nunca se aplicaron los vouchers en Chile, ni en Suecia. Solo admiten un pequeño intento frustrado durante la presidencia de Violeta Chamorro en Nicaragua. Tampoco es verdad que la investigación científica sea privada o se pueda privatizar tan fácilmente. Basta solo recordar al mismo Donald Trump respondiendo al pedido de Elon Musk cuando este le aconsejo retirarse de la política: “Cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca pidiéndome ayuda en varios de sus muchos proyectos subsidiados, fueran carros eléctricos que no llegan muy lejos, autos sin conductores que chocan o cohetes que no van a ningún lado, con subsidios sin los cuales él no tendría valor, y diciéndome cuán fanático de Trump y republicano era. Yo podría haberle dicho ‘arrodíllate y suplica’, y lo hubiese hecho”, expresó el expresidente americano.