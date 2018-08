Producción cultural para la niñez

En su "Diversidad y género en la escuela. 150 libros y recursos TIC para abordar la Educación Sexual Integral (ESI)" Larralde plantea que los cambios sociales y legislativos tardan mucho en verse reflejados en los productos culturales para niños y niñas. "Creo que ese desfasaje tiene que ver con los agentes de producción, las editoriales, los autores. Los libros para la infancia están escritos para niños pero están pensados para que los compren padres, madres o cuidadores" que tienen que hacer la inversión. "Esos padres están pensando más en los miedos que ellos puedan tener que efectivamente en el interés de esos niños y niñas. Yo creo que en ese camino hay algo que profundiza el bache entre estos cambios". La investigadora observa sin embargo que sucede algo distinto con los contenidos audiovisuales. "En general el padre o la madre cuando prende la televisión y pone los dibujos animados se va a cocinar, se va a bañar, se va a hacer alguna otra cosa que tiene que hacer y por eso le pone la tele. No se queda mirándola con ellos y no hay una plata de por medio en ese momento, no hay una transacción monetaria, es simplemente apretar un botón. Yo creo que, en ese sentido, los dibujos animados han logrado tener una espontaneidad de contenidos y una libertad mayor que la que tiene hoy por hoy la literatura para la infancia".