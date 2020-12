Crónicas de un docente en viaje por escuelas secundarias de América Latina

—¿Cómo ves el debate en la región sobre la educación como derecho?

—Al estar consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en mayor o menor medida todos los países de la región adhieren al derecho a la educación. Lo que sí es cierto es que durante mucho tiempo se asoció a la primaria, que fue el primer nivel que el Estado tenía la obligación de garantizar. Poco a poco, y en la Argentina a partir de 2006, en la mayor parte de la región progresivamente la educación secundaria comenzó a ser considerada también obligatoria, en función de cómo va cambiando el mundo y la necesidad que hoy en día hay para acceder a cualquier trabajo. Entonces, la idea del derecho a la educación como promesa tiene que ver con que desde hace mucho tiempo se viene insistiendo con políticas que tienden a querer garantizar que todos los pibes accedan a la escuela media, y en realidad los resultados son diversos. Es cierto, hay más estudiantes en la escuela secundaria, pero claramente es el nivel educativo que resulta más expulsivo, en el sentido de que es donde los pibes desertan más, repiten más o dejan. Y por lo tanto se gradúan muchísimos menos de los que ingresan.

—Y se vulnera ese derecho entonces.

—Claro, porque queda como una enunciación de principios cuando en realidad muchos jóvenes quedan excluidos de tener posibilidades de acceder a la escuela, que es lo más básico. Sobre todo si uno piensa en los sectores más vulnerables, campesinos o pueblos originarios, que van quedando con todos sus derechos vulnerados, no solamente con la educación. Por eso me interesaba ver qué pasa con las escuelas que trabajan en contextos de alta vulnerabilidad en la región y qué hacen para que los pibes no solamente lleguen a la escuela, sino que también que permanezcan en ella y que además de todo eso, que ya es un montón, aprendan. Porque hay algunos problemas que son externos a la escuela, que tienen que ver con las condiciones de posibilidad con las cuáles las familias parten. El tiempo de la escuela compite para los sectores más pobres con el tiempo del trabajo, porque a medida que los estudiantes crecen, también es mayor el tiempo que le tienen que dedicar al trabajo, ya sean varones o mujeres.

pablo2.jpg El investigador y docente Pablo García, en un viaje por Medellín (Colombia).

—¿Qué problemáticas comunes aparecieron en el recorrido por las escuelas de la región?

—Me interesaba una dimensión de los adolescentes y las escuelas, que son las trayectorias escolares. Cuando uno piensa en jóvenes de sectores más vulnerables hay un primer problema en común, que es que llegan a la secundaria con ingreso muchas veces tardío. En principio, porque han entrado tarde al sistema educativo. También el nivel secundario en la región tiene severos problemas de repitencia. Otro problema es la movilidad de los padres. Me refiero a familias que emigran en busca de trabajo, que no se hacen en los tiempos que la escuela pretende. Vos podés ingresar a una escuela o pedir el pase en algunas épocas del año, pero si te vas en otras muy difícilmente te tomen en la escuela de la ciudad o el lugar donde llegues. Entonces, en familias que están contando monedas y buscando trabajos temporales la movilidad es un problema también. Y otro tema es la deserción, donde hay problemáticas vinculadas como el ingreso al mundo laboral, el cuidado de hermanos —sobre todo en las mujeres—, y la paternidad y maternidad adolescente.

—En la crónica de la Araucanía, hay una frase que dice que muchas familias no tienen “grandes esperanzas” con lo que pase después de la escuela...

—Sí, hay una idea en las familias, sobre todo de contextos más vulnerables, del destino ya instalado. Que muchas veces tiene cuestiones fuertes de género. Si te movés hacia el mundo andino el rol de la educación de la mujer es muchísimo menor que para el hombre. Porque la mujer en muchas comunidades tradicionales del mundo andino tiene como mandato formar una familia. Hay cuestiones culturales de género y también de clase social, que está en el tipo de trabajo al que pueden acceder. Por eso es muy importante el rol de los sistemas educativos, para romper con esas profecías y que no se autocumplan.

pablo1.jpg Patio de un colegio de las afueras de Lima, Perú.

—De las historias que recopilás, ¿alguna te llamó más la atención, ya sea por el lugar o por alguna característica?

—Los testimonios de una de las escuelas que visité en Bolivia fueron para mí los más fuertes. Por ejemplo, cuando en la Argentina se dice muchas veces que los chicos se crían solos es porque el papá trabaja todo el día y el pibe está solo en la casa jugando. Pero cuando en Bolivia te dicen que los chicos se crían solos es porque los papás migraron a otro país y los dejaron en una pensión, al cuidado del encargado de la pensión. Entonces los directores cuentan que van a la pensión y hablan con los encargados de la pensión y les piden por favor que hablen con los chicos para que hagan la tarea. O van a las fondas o bares donde los chicos tienen pagado el almuerzo por sus papás y hablan con los mozos para que les digan que traten de hacer la tarea. Esas historias te movilizan mucho, porque tienen que ver con pibes que no parten del mismo lugar. Ahí claramente las desigualdades aparecen a flor de piel.