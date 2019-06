1. ¿Cuáles son los puntos claves de su eventual gestión en materia educativa?

Para nosotros la educación es la política más importante para el desarrollo de las personas. Es, por un lado, la llave de la libertad para las oportunidades en el desarrollo de la vida. Pero además es la base de la economía del futuro, que es la economía del conocimiento. Primero, proponemos llevar a toda la provincia la experiencia de educación inicial que hicimos en la ciudad de Santa Fe. Tenemos un programa de educación inicial para las salas desde los 45 días hasta los tres años inclusive, en el tercio de los menores ingresos de la población, los sectores más vulnerables. Es un programa que financia el municipio con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y financiamos los cargos docentes con presupuesto propio municipal. Lo que vamos a hacer desde el gobierno provincial es cumplir con el Fondo de Financiamiento Educativo, que el actual gobierno retiene y se lo da a los municipios un año después, para que puedan afectarlo a este tramo de la educación. La segunda, llevar al grado universitario en una primera etapa a los directivos del nivel básico, de media y de superior, por una formación de grado universitario específica para la dirección de proyectos educativos. Una buena escuela se distingue básicamente por la calidad de sus directivos y por el buen diseño de un proyecto educativo. Que es una tarea de equipo, pero que tiene que estar liderada por un buen director. Y nos parece además que esta formación tiene que estar estimulada por una beca, un mayor ingreso para los directivos que acepten esta tarea adicional para su formación. Y en tercer lugar, iniciar la paritaria el año anterior al inicio del ciclo lectivo. Me parece que tiene que haber un diálogo de mejor calidad con el sector docente, que relegue el paro a una última instancia en el vínculo paritario. Tenemos que bajar los días de paro. Los resultados de la educación en Santa Fe no nos satisfacen, los operativos de evaluación aprender no nos han dado bien, particularmente en matemática. Entre el último y el anterior de 2016 caímos algunos puntos en matemática, si bien mejoramos en lengua. Pero hay otras provincias que han tenido en este período un desempeño mucho mayor, porque pusieron énfasis en capacitaciones y en enfocarse en el problema, como en el caso de Misiones o el de la Ciudad de Buenos Aires.

2. ¿Cuál es su postura sobre el proyecto de ley de educación provincial, que espera tratamiento en el Senado?

Me parece muy importante que la provincia tenga una ley de educación. Creo que el proyecto de Diputados es un avance importante, pero es evidente que es necesario continuar con el diálogo que comenzó en Diputados. Los senadores lo demuestran, ellos no están dispuestos a votar el texto como viene de Diputados, por lo tanto tiene que abrirse una nueva ronda de diálogo que comprenda a todos, especialmente a la mirada también de la educación privada y los distintos proyectos educativos.

3. ¿Cuál es su mirada sobre la implementación de la educación sexual integral en las escuelas?

Del debate parlamentario por la interrupción del embarazo, lo que pude tomar como consenso general es la necesidad de la educación como herramienta de información y prevención de los embarazos no queridos. Y de muchas situaciones de enfermedades. Me parece que hay un consenso altísimo que tienen que estar en los contenidos educativos estos temas. Luego hay que ser respetuoso del proyecto institucional de cada escuela, especialmente de las de gestión privada, que tienen miradas particulares sobre el tema. El Estado tiene que brindar ese piso de información y formación, pero luego aceptar las miradas diferentes que se expresan en los proyectos institucionales.

4. ¿Cuál será la agenda con los docentes, sobre todo en salarios y condiciones de trabajo?

Uno es el tiempo de la paritaria. Hay que llegar al inicio del año lectivo con la paritaria resuelta. En segundo lugar, creo en la discusión paritaria permanente. Tiene que haber una mesa de diálogo con el magisterio con agenda abierta. Y creo que el tema más importante que tiene que estar en la agenda es la profesionalización de la tarea docente. Darle más herramientas. Hay que apuntar a la formación de grado universitario, por eso proponemos comenzar con los directivos. Pero eso tiene que ir de la mano de estímulos y reconocimientos a una tarea profesional que es, tal vez, de las más importantes de la provincia. Porque en las aulas se juega el futuro de nuestros niñas y niñas, y el futuro de la provincia también. Yo soy un alumno de la escuela pública desde el jardín hasta el posgrado. Mis hijas también. Esa es mi opción, no se la impongo a nadie pero soy un fanático defensor de la educación pública.

5. ¿Quién será su ministro o ministra? ¿O qué perfil busca para quien ocupe ese cargo?

No hemos pensado todavía en los nombres, pero tenemos un equipo que está integrado básicamente por el equipo que trabaja en la Secretaría de Educación de Santa Fe, que está representada por Erica Figueroa y antes estuvo Rossana Ingaramo que ahora es concejal.