Conferencia online sobre racismo y pandemia

La Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (Udual), el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe (Filac), la Cátedra Unesco Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) y el Espacio Común de Educación Superior en Línea (Eceseli), organizan el webinar “Racismo y Pandemia”, en el que se analizarán el alcance y las formas específicas en que la pandemia del Covid-19 está afectando a los pueblos indígenas y afrodescendientes en todos los países de América Latina. Será el viernes 12 de junio a las 12 (hora Argentina).

"Personas y comunidades de estos pueblos resultan especialmente afectadas por la pandemia en todos los países de la región, no simplemente por su incidencia epidemiológica, sino también como consecuencia de siglos de racismo y a sus continuidades contemporáneas. Reportes de misiones especiales de Naciones Unidas ilustran que éstas se expresan no solo en situaciones de violencia institucional frecuentemente infligidas por las fuerzas de seguridad, como también en las instituciones y servicios de salud. También son objeto de formas de estigmatización y discriminación a manos de diversos sectores sociales. Además, también como consecuencia de esos siglos de racismo que aún afectan nuestras sociedades, estas comunidades deben hacer sus vidas en condiciones económicas, políticas, sociales y sanitarias que las colocan en situaciones de especial vulnerabilidad frente a la pandemia. Los problemas que afrontan no son meramente coyunturales, sino estructurales, y no se resuelven simplemente haciéndoles llegar caritativamente mascarillas, alcohol y unos cuantos elementos sanitarios", señalan los organizadores.

El webinar contará con exposiciones de cinco destacadas profesionales indígenas y afrodescendientes de la Argentina, Brasil, Colombia, México y Nicaragua: Myrna Cunnigham (presidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en América Latina y el Caribe – Filac), Marleide Nascimento (Universidad de Integración Internacional de Lusofonía Afro-Brasileña – Unilab, Brasil), Anny Ocoró Loango (presidenta de la Asociación de Investigadores/as Afrolatinoamericanos/as y del Caribe – Ainalc); Yasnaya Elena Aguilar Gil (Colectivo de Jóvenes Mixes – Colmix, México), y Tujuayliya Gea Zamora (Red de Profesionales Indígenas de la Salud).

El webinar será presentado y moderado por Daniel Mato, investigador del Conicet y director de la Cátedra Unesco Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.

Para participar vía Zoom, registrarse en: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_qU9w6gosR5yNOfRItPqyWw

Además, estará disponible en vivo por YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCPwXTXn3zfkKGqYyYg1FRdQ

Más información en unesco.untref.edu.ar/actividades