Sinead O'Connor comparte su vida agitada en una autobiografía

Sinead O'Connor - "Trouble of the World"

“Esta es mi historia, como la recuerdo. Me divertí mucho escribiéndola durante los últimos años”, dijo la artista en un comunicado. O’Connor, quien cumple 54 años esta semana, es también conocida por los álbumes “The Lion and the Cobra” y “I Do Not Want What I Haven’t Got”. Su más reciente disco, “I’m Not Bossy, I’m the Boss”, salió en 2014, pero está trabajando en nuevo material y ha dicho que espera tener un álbum para el 2022. El pasado octubre lanzó una versión de “Trouble of the World”, un tema de la difunta cantante de góspel Mahalia Jackson.

O’Connor Se hizo famosa por su extraordinaria voz y sus composiciones. Es ganadora de un premio Grammy. En 2017 cambió su nombre a Magda Davitt y en 2018, tras convertirse al Islam, pasó a llamarse Shuhada’ Davitt. Previamente se ordenó sacerdote.