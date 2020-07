Rally argentino: listo el Yaris de Nadia Cutro

La pandemia puso en punto muerto todo, pero en el taller del CEO Rally Team no perdieron el tiempo. Así fue que terminaron el primer Toyota Yaris MR 1.6 Turbo que competirá en la clase RC2, la mayor en el campeonato de rally argentino con Nadia Cutro al volante. La pilota de Concordia venía corriendo en un Etios en la Clase Junior y dará el salto. “Después de tanto esfuerzo estamos felices de presentarlo”, publicó en las redes sociales.

En una nota publicada en el Ovación Grip del 27 de abril, Nadia Cutro había manifestado sobre el nuevo auto: "Cuando se reanude la actividad estará listo. No tenemos el apoyo de Toyota, como tampoco cuando desarrollamos el Etios en el Junior que fuimos los primeros, pero esperemos andar bien. Algunos creen que porque usamos siempre esta marca nos apoyan, pero no es así. Ojalá cambie eso en el futuro, porque este modelo tiene una muy buena distribución de peso y confiamos en que va a dar qué hablar en el rally argentino".

Nadia Cutro participó en el rally argentino en la primera carrera en Córdoba de la categoría mayor pero lo hizo con un Trend alquilado. "Volvimos a correr en Maxi Rally (lo hizo sólo en 2012 con el equipo Fiat oficial) y con nuestro equipo, lo que es un orgullo. No terminamos el Toyota Yaris, el primero de esa marca para la categoría por el problema de que no nos llegaron todos los plásticos a tiempo. Igual debutamos bárbaro con un Trend alquilado, porque el primer día llegamos a estar décimos pero después tuvimos problemas con los sensores y decidimos pararlo para no romperlo.