Plaza López, un símbolo que perdura

2021. Han pasado cuatro décadas de aquellas caminatas y me bajo del 143-136-137 (uff, se hace largo) con mi hija de cinco años en la esquina de Buenos Aires y Pellegrini. Tras el obligatorio paso por una heladería, y haberle limpiado concienzudamente las huellas de chocolate de la cara, es ella la que me pide volver sobre nuestros pasos e ir hacia la plaza colmada de árboles. Entra corriendo, mira con curiosidad la fuente clausurada y no demora en detenerse frente a la calesita. Se sube primero a un cisne, aunque de inmediato opta por un caballito. Vuelta tras vuelta estira el brazo para golpear mi mano derecha con la suya y se ríe. Después vendrán las hamacas y nuestro juego de siempre: “como un colibrí”; “como un jilguero”; “como un cardenal”; “como un halcón”; “como un cóndor”, grito mientras la empujo para que con las puntas de los pies imagine rozar la copa de la araucaria, acariciar la luna, tocar el cielo. Los mosquitos me torturan y un colega padre me alcanza, solidario, un frasco de repelente.