Los dólares financieros se entonan y tensan el frente del mercado cambiario

El Banco Central compró u$s 211 millones y obtuvo su mayor saldo positivo del año. Sin embargo, el mercado se está poniendo áspero por el lado de las cotizaciones paralelas. El Contado con Liquidación (CCL) cerró a $ 1.076,60 y acumula una suba de 25% en cinco días, mientras que el MEP batió un récord al cotizar a $ 1.047,60. La luna de miel se pone tensa también en el mercado de títulos de deuda, por lo que el riesgo país subió por encima de los 2 mil puntos. Y Bopreal, el bono para estatizar deuda de los importadores, volvió a tener poca demanda en su segunda licitación.

“Con solo una rueda por delante para terminar la semana, el tipo de cambio mayorista acumula una suba de $ 3,25 y se encamina a superar la corrección final de la semana anterior”, dijo el operador de PR Mercado de Cambio, Gustavo Quintana.

El dólar minorista fue de $ 853,14 para la venta, según el promedio que elabora el Banco Central. El blue subió $ 15 y cotizó a $ 1.020 para la venta en las cuevas porteñas.

La Bolsa porteña subió 3,3%, mientras que la mayoría de los papeles de firmas argentinas que cotizan en Nueva York registraron bajas.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en pesos marcaron subas de hasta 2,7%, mientras que los títulos en dólares reflejaron descensos de hasta 0,8% En este marco, el riesgo país cerró en 2.018 unidades.

Bono libertario

Tras el magro resultado de la semana pasada, el Banco Central encaró una segunda licitación de los Bopreal (Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre), el título emitido por la autoridad monetaria para empezar a despejar el stock de deuda comercial de los importadores, que asciende a u$s 62.000 millones entre bienes y servicios.

Volvió a ofrecer u$s 750 millones pero las empresas demandaron apenas u$s 57 millones, el 7,6% de lo ofertado. El desempeño fue peor que la primera licitación, en la que se adjudicó el 9% (u$s 68 millones).

Entre los factores que explican el nuevo traspié, analistas destacan la baja brecha cambiaria y las dudas respecto a la paridad a la que terminaría cotizando el bono en el mercado secundario.

“Hoy por hoy, los importadores prefieren afrontar sus compromisos comprando dólar CCL a un precio relativamente cercano al oficial antes que suscribir el Bono”, explicó el Financial Advisor de Cocos Capital, Mauro Carrizo.

El tipo de cambio efectivo al que accedería un importador luego de vender el Bopreal en el mercado secundario se ubicaría dentro de un rango de entre $1300 y $1400 por dólar, según estimaciones del mercado.

“El BCRA continuará con los llamados a licitación de este instrumento en forma semanal hasta fines de enero de 2024, o aquella fecha en la que se haya alcanzado el monto máximo de emisión de esta Serie 1”, expresó el Central.