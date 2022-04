Llega "La ciudad es nuestra", la heredera de la exitosa serie "The Wire"

“La ciudad es nuestra” marca uno de los regresos más esperados del autor de “The Wire”. El nuevo envío es una suerte de secuela no oficial de “The Wire”, que se emitió entre 2002 y 2008 y recientemente fue considerada la mejor serie de este siglo , al tiempo que permite regresar al universo predilecto de Simon en los seis episodios del envío.

Creada por Simon y su usual colaborador George Pelacanos y con la dirección de Reinaldo Marcus Green (“Rey Richard: Una familia ganadora”), la producción está adaptada del libro homónimo escrito por el periodista Justin Fenton, del periódico Baltimore Sun, sobre un escandaloso caso real de corrupción en las fuerzas de seguridad locales.

La ciudad es nuestra | Tráiler | HBO Max

La ficción está protagonizada por John Bernthal -conocido por su papel como Shane en la popular “The Walking Dead”- en el rol del sargento Wayne Jenkins, jefe del Gun Trace Task Force (“Grupo de trabajo de rastreo de armas”, en español) del Departamento de Policía de la ciudad.

En 2017, su nombre y los de siete de sus subordinados tomaron trascendencia pública cuando fueron acusados de haber cometido hechos de conspiración con fines de extorsión, robo, posesión de armas de fuego para promover delitos y de participación en el crimen organizado.

Según los investigadores, el equipo llevó adelante durante cerca de tres años esas maniobras que en general apuntaban a narcotraficantes y -en ocasiones- a civiles inocentes, con el objetivo de obtener dinero y estupefacientes en allanamientos y mediante coimas.

El caso tuvo fuertes consecuencias en Baltimore y produjo el colapso moral de una sociedad históricamente atravesada por la función que la Policía cumplió en la mentada guerra contra las drogas, que suponía la obligación de detener de forma masiva a ciudadanos, muchas veces sin justificativos razonables, y generó una atmósfera en la que sus agentes podían no seguir las reglas.

McKinley Belcher III (“Ozark”), Darrell Britt-Gibson (“Barry”), Josh Charles (“Masters of Sex”), Dagmara Dominczyk (“Succession”), Don Harvey (“The Deuce”), David Corenswet (“The Politician”), Larry Mitchell (“El juicio de los 7 de Chicago”), Delaney Williams (“Ray Donovan”) y Gabrielle Carteris (“Beverly Hills 90210”), entre más, integran el elenco de “La ciudad es nuestra”.

78345958.jpeg El elenco junto a David Simon (tercero desde la derecha) en el lanzamiento en Nueva York.

Si bien desde que “The Wire” terminó en 2008 Simon concretó múltiples y elogiadas series como “Generation Kill”, “Treme”, “Show Me a Hero”, “The Deuce” y “The Plot Against America” -todas disponibles en HBO Max, platataforma que financió casi todos sus proyectos- muchos esperaban un trabajo como “La ciudad es nuestra”, que puede verse como una secuela no oficial de aquel consagratorio trabajo.

De hecho, “The Wire” había sido elegida como la mejor serie del período 2000-2021, según una encuesta realizada por la BBC británica entre 206 especialistas de todo el mundo, superando nada menos que a “Mad Men” y “Breaking Bad”.

El contexto de “La ciudad es nuestra” es similar a “The Wire” que a lo largo de cinco temporadas se centró en el narcotráfico en Baltimore a través de los ojos de los agentes del orden público, así como los traficantes de drogas y los consumidores. Otras facetas de la ciudad que se exploran en la serie son el gobierno, la burocracia, las escuelas y los medios de comunicación.

En la propuesta que llega hoy a HBO Max, Simon vuelve con un renovado enfoque sobre esos temas -la policía, los funcionarios y la Justicia- en la convulsionada Baltimore, que con apenas 620 mil habitantes tiene una de las tasas de crímenes más altas de los Estados Unidos.

78345964.jpeg David Simon.

De formación periodística (se desempeñó durante 13 años, entre 1982 y 1995, en la sección Policiales en el diario The Baltimore Sun), Simon escribió varios libros de investigación hasta que comenzó a incursionar también como guionista en series como “Homicide: Life on the Street” (1993-1999).

“La ciudad es nuestra” está basada en un libro escrito por otro veterano cronista del Baltimore Sun como Justin Fenton. Fenton investigó en profundidad uno de los casos de corrupción más impactantes de la historia policial de los Estados Unidos, que terminó en 2017 con una decena de detectives condenados a entre 10 y 25 años de prisión por constantes abusos a la población civil, pero sobre todo por quedarse de forma habitual con armas, drogas y dinero incautados a los narcos en distintos operativos.

Si bien se trata -como en casi todos los proyectos de Simon- de una apuesta coral con un seguimiento minucioso del día a día de los policías en las oficinas y las calles, de sus superiores que deben lidiar con el poder político, de los funcionarios del Departamento de Justicia y de los agentes del FBI que llegan para investigar de forma independiente el caso, en “La ciudad es nuestra” el personaje central es Wayne Jenkins, interpretado por Jon Bernthal, uno de los agentes corruptos de la Task Force de Baltimore.

La acción principal transcurre en 2017, cuando todo el sistema corrupto es revelado, denunciado y castigado, pero los constantes flashbacks transportan al espectador al pasado de los personajes y los momentos donde ocurrieron los hechos más violentos y desgarradores.