El teatro independiente rosarino tendrá su gran fiesta en La Comedia

74189102.jpg “La medicina de Moliere”, nominada en tres rubros: mejor dirección para Adrián Giampani; mejor actor de comedia para Fer Porcel y mejor espectáculo de humor.

¿Por qué decidieron cambiar la modalidad de premiación y a partir de este año hacerlo por ternas?

Claudio Márquez: El cambio en la modalidad de premiación obedece a varios motivos. Pertenezco a Matir desde sus inicios, y he conducido cada entrega de las distinciones, que a partir de ahora serán premios. He notado en todo este tiempo que Matir no lograba llegar a todo el teatro rosarino independiente, llegábamos a un cierto grupo, quizás por desconocimiento, ya que el teatro independiente por muchos años ha caído en un profundo anonimato, pero también porque como institución quizás no eramos atractivos, ni a los actores, ni al público general. A partir de establecer un formato que invite a todos a ser parte en una competencia, el otro gran objetivo era generar una fiesta de premios, única en Rosario, ya que todas las conocidas son de distinciones, cuya repercusión con el correr de los años pueda equipararse a las de los otros premios conocidos, Ace, Hugo, Estrella de Mar y que identifique nuestra cultura teatral, esto a la larga promociona nuestro teatro, nuestra cultura, y por ende el teatro rosarino saldrá del ostracismo.

La implementación de ternas implica que habrá ganadores y perdedores. ¿Cómo impacta eso? ¿Podría generar conflictos?

Ana Provenzano: Siempre va a suceder eso, pero hay que reconocer que a veces los premios se dan a gente que trabajó durante años, que se superó y que llegó a un nivel que merece un apoyo, un estímulo y un reconocimiento. Además, cuando en Rosario hubo más de 60 obras, todos los integrantes trataron de ver la mayor cantidad de obras para que estén todos contemplados.

78048217.jpg "Dos viejos judíos", con Martín Fumiato y Naúm Krass, nominado como mejor actor dramático.

CM: Obviamente, aquí hay ganadores y perdedores. Considero ganadores de por sí a los 64 nominados, mas allá que en la premiación queden solamente 14. De las 53 obras que vimos e incluimos en la competencia, 39 obtuvieron nominaciones. Si hablamos de perdedores podríamos referirnos a las que no recibieron ni una sola nominación. Esto es importante, porque ante el desconocimiento público es fundamental separar la paja del trigo, hay teatro amateur funcionando en la ciudad que se mezcla con el que tiene cierto grado de profesionalismo, y esto ha provocado que el público crea que somos todos lo mismo, y el que ha visto algo demasiado amateur y considera que eso es teatro rosarino, no pisa nunca más una obra local. Sobre si alguien puede enojarse por los resultados, es importante destacar que con esto se benefician todos, más allá de quién gane, dado que este Movimiento apunta a que en algún momento se multiplique el público que asista a ver teatro local y que el turismo venga con ese objetivo, por ende nadie debería enojarse.

¿Qué implica que a partir de este año la ceremonia se realice en La Comedia en lugar del Arteón?

AP: Fue un cambio que nos da mayor visibilidad y cambiamos a raíz de la inseguridad de que la sala Arteón siguiera funcionando. Obviamente, en mayo, cuando empezamos a organizar todo, lo hablamos en Néstor Zapata y él nos dijo que hasta agosto estaría, pero no sabía cómo se resolvería. Así fue como surgió la consulta con Cultura porque teníamos que prever ya en aquel momento un lugar para la entrega. Así fue como el secretario de Cultura terminó diciéndonos que quería que de por vida hiciéramos la premiación en La Comedia.

CM: El hecho de estar en el teatro La Comedia por supuesto que es un reconocimiento al trabajo de tantos años de María Teresa Gordillo y luego a Ana Provenzano. Mi propuesta de crear este formato que hacía falta en una de las principales ciudades del país, de alguna manera concuerda con la mentalidad del secretario de Cultura Dante Taparelli, por lo cual en la primera reunión todo cuadró como un rompecabezas de encaje perfecto y a partir de allí trabajamos en conjunto, Cultura y Matir.

78784021.jpg La obra “Paródika Inizia”, de Daniel Monje y Cristhian Ledesma, tendrá una participación especial durante el evento.

¿Está cambiando la percepción del público sobre el teatro independiente?

AP: Creo que ocurrió un fenómeno después de la pandemia y fue la mayor visibilización del teatro independiente. Una muestra de eso es que en muchos casos se agotan las entradas. Es algo que nunca pensamos para nosotros, los teatreros independientes. Creo que creció muchísimo, pero todo eso sucede tras la pandemia y también con el programa Butaca 1 que difunde la actividad y por el apoyo de Cultura de la Municipalidad que le está dando mayor visibilidad.

CM: Este año el público se ha volcado más a las salas, lo cual podría ser un efecto fruto del encierro provocado por la pandemia. Me ha tocado ver 50 de todas las obras que compiten y sólo en 3 casos vi salas vacías o con muy poco público. Eso es una buena señal, pero todavía hay mucho desconocimiento sobre las salas. Creo que una buena percepción del público la vamos a lograr con el correr de los años de realizar este evento donde pondremos de manifiesto lo bueno que hay para ver en el teatro local. También cuando el público comience a conocer y seguir a sus artistas, y poco a poco, lo malo, que por cierto que lo hay y lo he sufrido en mis incursiones, empiece a mejorar, y ese es otro objetivo de los premios. Vale aclarar que esta entrega no tiene nada que ver con lo modesto de las entregas que se venían realizando, tendremos proyecciones de los ternados al mejor estilo de las grandes premiaciones. El teatro independiente de Rosario siempre ha pecado de exceso de humildad, eso hay que corregirlo también.

¿Cómo ven la actividad actualmente?

CM: La actividad teatral local independiente, sigue firme a pesar de todo. Tienen mucha dificultad porque las salas han optado por una modalidad de sólo dos meses de temporada de cada obra y esto provoca que muchas buenas propuestas estén vagando sin saber donde aterrizar, y las malas tienen las mismas posibilidades, mezcladas, como cuenta Discépolo en Cambalache. Esto se debe a otro factor a corregir, los actores de Rosario, al no tener la suficiente difusión a nivel masivo, siempre actúan para sus amigos, parientes, y algún público eventual. Pasados estos dos meses, las salas ya saben que la forma de volver a tener público es cambiando la obra, quizás para que el mismo público vuelva a asistir. Cuando logremos desde Matir que se sepan cuáles son las mejores obras, actores, directores, habrá suficiente público para que las salas puedan ofrecer temporadas como corresponde a una obra teatral de varios meses. Hay mucho por hacer y trabajar, estamos en un primer escalón.

AP: Lo veo muy bien, hay mucha fuerza, muchas ganas de los artistas y también con mucho público que es lo más importante. Creo que está en un momento como no veíamos desde hacía mucho tiempo. Creo que hoy tiene un maravilloso futuro.