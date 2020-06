El primer clásico cumple 115 años y fue de Newell's

Hoy se cumplen 115 años del primer partido más pasional del planeta: el clásico rosarino, el más antiguo del país además. Y fue con victoria de Newell’s 1 a 0 sobre Central en Plaza Jewell. El fútbol era incipiente entonces en Rosario y la cobertura de La Capital apenas se reflejó en la sección de Sociales. El gol, de Faustino González, recién se informaría décadas después. Esta es la historia de archivo.

El domingo 18 de junio de 1905 en Plaza Jewell fue el primer clásico del más antiguo del fútbol argentino, ya que el primer partido oficial entre Boca-River, Independiente-Racing, San Lorenzo-Huracán, Estudiantes-Gimnasia, Colón-Unión fue posterior al primer cotejo entre Central y Newell’s.

La cobertura de la época fue escasa. La primera vez que La Capital anuncia este juego, lo hace en su edición del sábado 17 de junio de 1905, es decir recién un día antes del match. Por supuesto que no existía un suplemento deportivo como lo hay ahora donde se comienza a hablar del clásico dos semanas antes y ni siquiera había dentro del cuerpo del diario una sección dedicada a los deportes. La poca información de los “Sports” estaba en el medio de los “Sociales”, donde había anuncios de bailes, kermeses, información sobre viajeros ilustres y alguna que otra necrológica. Incluso hasta era más importante informar el apellido de las familias que asistían a los partidos que los detalles del juego en sí.

En aquel diario del sábado la escueta crónica (solamente 4 párrafos y 14 líneas) bajo el título de Copa Pinasco, que era el nombre del torneo de la Liga Rosarina de Football, decía: “En la Plaza Jewell (en la actual cancha de rugby) se jugará mañana un match de foot ball entre el Club Atlético Central (no lo llamaban Rosario) y el Newell’s Old Boys”. Y más abajo puso la probable formación de Central con algunos errores en la grafía de los apellidos. Por ejemplo al arquero Norris lo llamó Morris, al back Antonio Faggiani lo bautizó como A. Fayane y a uno de los fundadores, Stanley Hooper, lo puso como S. Aopper. Además informó que el referee iba a ser R. W. O. Le Bas, quien en esos momentos era presidente de la Liga Rosarina. Y no anunció la formación de Newell’s.

En la edición de La Capital del domingo 18 de junio de 1905, el mismo día del partido, no varió mucho la información que siguió manteniendo sólo la formación de Central y, como novedad, en el segundo párrafo informó que se esperaba una muy buena concurrencia.

"El anuncio de estos partidos ha conseguido despertar interés y entusiasmo entre los aficionados a este sport"“El anuncio de estos partidos ha conseguido despertar interés y entusiasmo entre los aficionados a este sport. Y como la entrada al local de la plaza es sumamente módica - veinte centavos que se dedican para sufragar los arreglos de la misma- esperamos ver en aquella numerosa concurrencia”.

Finalmente, el diario del martes 20 de junio de 1905 (en aquella época La Capital no salía los lunes), informa con algunas particularidades, errores y omisiones lo que iba a ser el comienzo de una gran historia. “Ante un buen número de espectadores se ha jugado en el field de la Plaza Jewell un reñido partido de foot ball entre los teams de Newell’s Old Boys y “Club Atlético Conpal” (pone mal el nombre de Rosario Central) para disputarse el Challange (Copa) ofrecido por nuestro lord mayor (en referencia al nombre del intendente que entonces tenía la ciudad de Rosario, que no era otro que Santiago Pinasco)”. dice en parte de su relato.

En esa edición del 20/06/1905 esta vez sí está la formación de Newell’s (con algunos errores ya que por ejemplo lo llama G. Konny a Guillermo Renny), omite en cambio la formación de Central y no informa el autor del gol de la victoria, que fue en el segundo tiempo.

Recién a fines del 50, el recordado periodista local Cipriano Roldán, en su obra “Anales del Fútbol Rosarino”, publicó (quizás por haber hablado con algún protagonista) que Faustino González fue el autor “desde corta distancia tras dejar sin chance al arquero Norris cuya estirada resultó estéril, tras un pase de Víctor Heitz, quien en esos momentos era el presidente de Newell’s”.

La síntesis de las formaciones del partido dirigido por Ricardo Wilson Olvarría Le Bas, fue la siguiente:

Newell’s 1: José Caloso; José Hiriart y Deolindo Barcelone; Wallace Wheeler, Agapito Balbiani y Guillermo Renny; Víctor Germán Heitz, Guillermo Moore, Faustino González, José Viale y Pats Lions.

Central 0: Arthur Norris; Antonio Faggiani y Howard Grant; Juan Díaz, Alfredo

Ellison y H.Boan; William Wortley, Antonio Vásquez, Pedro Hearnett, Stanley Hooper y Percy Jones.