"El fulgor", una comedia dramática sobre la búsqueda de la felicidad

“El fulgor”, como el resto de las obras que forman el ciclo, fue escrito durante la pandemia. Según recordó Bertol, este trabajo surgió luego de haber soñado con la obra “Las tres hermanas”, de Chéjov. “Justamente -explicó el autor-, «Las tres hermanas» se preguntan en la obra qué es la felicidad y yo, en medio de la pandemia, amargado y triste, me estaba dando cuenta de que estaba encontrando una obra que hablaba de la felicidad”.

fulgor los tres.JPG Un director y dos actrices, entre el deseo y la ficción.

“Lo que ocurrió después fue pensar e imaginar lo que pasaba con ese director que se despertaba y que descubre que las líneas que separan a los vivos y a los muertos, y al sueño y a la vigilia, en términos simbólicos, por supuesto, son muy difusas. Así comenzó «El fulgor», una obra que de alguna manera quise que también sea una comedia dramática, porque es un tema que también puede ser tratado con humor”.

Según contó Dibidino, que en esta ocasión asumió el rol de directora, “el aislamiento de pandemia generó en muchos la posibilidad de encarar los deseos y proyectos, de concretar, de cortar con la postergación de lo que uno quiere, de entender que estamos vivos aquí y ahora, y eso impulsó un hacer sin tanta neurosis, habilitarse, animarse, arrojarse. En mi caso, permitirme dirigir, validar mi mirada y confiar en mi deseo para habitar ese rol”.

Resignificación

En ese sentido, la directora y actriz añadió: “«El fulgor» puede resignificarse como aquello que nos conecta con la conciencia de existir ligado a la intensidad de algo que nos ilumina, que nos motiva, nos pone deseantes. El trabajo de los actores me parece que puede ser un ejemplo paradigmático de esa experiencia tan particular que es poner el cuerpo y la mente en escena. Pero en cualquier situación de la vida, tener una mayor conciencia de, al menos por momentos, poder habitar plenamente los pequeños milagros de la existencia cotidiana, tiene mucho de fulgor”.

el fulgor estreno 4.JPG

“Por otra parte -explicó-, al leer el texto de esta obra comprendí que su autor plantea una búsqueda poética-teatral atravesada por temas que me resuenan fuertemente, que también me inspiran, me interrogan, me interpelan desde hace años y que suelen estar muy presentes en las obras de Rosario Imagina, como el amor, el teatro, los sueños, la búsqueda de «la felicidad». Todos y cada no de esos universos me convocan”.

A su vez, continuó, “con el transcurrir del trabajo, me fui encontrando con lo que significa para mí «el fulgor» y todos los caminos que de esa gran metáfora que nos propone Bertol, se desprenden. ¿Qué es el fulgor? Un instante, un destello, un refusilo, un sueño que se siente real? O lo que cada uno vea en él. Para mí, es eso que te deslumbra, que implica un antes y un después; que te flashea, te deja desorientado. Como «el amor», suele decir Rody, o como ese rayo que, en palabras de Cortázar, «te deja estaqueado en medio del patio»”.

Además de “El fulgor”, el ciclo “Sobre ángeles, demonios y fantasmas”, se completa con la ya estrenada “Aquella vez. Mañana será otro día”, que contó con las actuaciones de Gustavo Maffei y Mariana Pevi, bajo la dirección de Viviana Trasierra. A esas obras se sumarán “La intemperie”, una versión libre del cuento “Los muertos”, de James Joyce; “Juegos de la mente”, que la dirigirá Juan Nemirovsky, y “Ure”, con textos de Alberto Ure y la actuación de Cristian Marchesi.