Crimen en La Lagunita: los vecinos aseguran que no conocían a la víctima

Un vecino levantó a Lucas y lo llevó al Hospital Clemente Alvarez. “Lo cargué pero casi no tenía sangre. Era raro, no hablaba, estaba como desmayado. Se ve que los tiros lo lastimaron por dentro. No vi quién disparó ni me dijo nada. Ya estaba medio muerto, pobre. Y no lo conocíamos del barrio”, contó el hombre que sabía que no habría ambulancia que se acercara a ese lugar para que el chico fuera asistido.