Wall Street bajó y afectó a la Bolsa local y el riesgo país

Subió el dólar, saltó el riesgo país y cayó la Bolsa. La disputa comercial entre Estados Unidos y China volvió a golpear a los mercados internacionales. Wall Street cerró con fuertes pérdidas.

El Nasdaq neoyorquino retrocedió 1,52 por ciento, el S&P500 bajó 1,19 por ciento y Dow Jones perdió 1,11 por ciento. Mientras que la misma tendencia se reflejó en las Bolsas de Europa, con pérdidas de hasta 2,12 por ciento en el índice italiano. La tensión se reflejó también con importantes bajas en el precio del petróleo, que cayó por debajo de los u$s 60 en el caso del WTI.

En este marco, la Bolsa porteña bajó 0,58 por ciento. La mayoría de los ADRs en Wall Street cayeron y el riesgo país avanzó 1 por ciento para finalizar en 922 puntos básicos.

La plaza local moderó el impacto externo porque operó un bajo volumen de negocios, que apenas alcanzó los $ 462 millones en acciones. Las subas fueron impulsadas por el Banco Francés (1,75 por ciento) y Cresud (1,35 por ciento). YPF cayó 1,86 por ciento y Banco Supervielle cedió 1,69 por ciento.

En tanto, casi la totalidad de los papeles de empresas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron en baja, encabezados por Tenaris (-3,2 por ciento), YPF (2,7 por ciento), Central Puerto (-2,3 por ciento), Loma Negra (-2,2 por ciento) y Banco Supervielle (-2,2 por ciento).

"Los mercados están muy pendientes de lo que sucede en la guerra comercial entre China y Estados Unidos que puede acentuar la reducción en las proyecciones de crecimiento en el mundo", explicó Alejandro Bianchi, gerente de inversiones de InvertirOnline.

Agustín Ortíz Fragola, director de CFA Society Argentina explicó que a pesar de que los bonos y el equity argentino están sufriendo, "el mercado de divisas está soportando bastante bien el embate del mercado internacional".

En la city porteña, el dólar para la venta al público subió 0,46 por ciento y cerró a $ 46,26 promedio. En Rosario cotizó a $ 46,30.

Por el lado monetario, el Banco Central convalidó ayer una baja de tasas de las Leliq de nueve puntos básicos, al finalizar en un promedio de 70,892 por ciento para un total adjudicado de $ 206.344 millones. A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $ 13.344 millones.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de cambio, comentó que la divisa estadounidense operó "con tendencia mixta" y con un leve ajuste que la colocó "otra vez arriba de los $ 45 por unidad".

Martín Vauthier, economista director de la consultora Eco Go, explicó que en los seis días hábiles que quedan hasta fin de mes "el BCRA debe retirar, en promedio, $ 5.500 millones para cumplir el programa monetario".

"Es la primera vez desde el inicio del programa que el cumplimiento va a requerir tasa verdaderamente endógena", resaltó.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 684 millones y no se registraron operaciones en segmento de futuros MAE. En el mercado de futuros de Rosario (Rofex) se operaron u$s 1.591 millones.

Las reservas internacionales perforaron los u$s 67 mil millones. Cerraron en u$s 66.487 millones, experimentando una cáida de u$s 557 millones.

□En medio, la creciente dolarización de portafolios, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) extendió a 2020 el año en que las entidades financieras deben suministrar información respecto de cuentas y operaciones de sujetos no residentes en el país. Fue a través de la resolución general 4492/2019, publicada ayer en el Boletín Oficial.

La resolución general 4056/2017 de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) estableció un régimen de información para las entidades financieras locales respecto de las cuentas y operaciones cuyos titulares sean sujetos no residentes. Mediante la resolución general 4422, se incorporaron al régimen de información, sujetos y cuentas que se encontraban excluidos, resultando de aplicación para la información a suministrarse respecto de 2018 y siguientes.