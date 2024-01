Una misión del FMI llega al país para renegociar el acuerdo crediticio

El país debe afrontar la cancelación de deuda con el FMI por u$s 1.915 millones en enero, u$s 763 millones en febrero y u$s 1.915 millones en abril, lo que totaliza unos u$s 4.592 millones en el primer tramo del año.

Paralelamente, hay otros u$s 1.633 millones a saldar con otros organismos multilaterales entre enero y abril, discriminados en unos u$s 436 millones en enero, u$s 214 en febrero, u$s 725 millones en marzo y u$s 257 millones en abril de 2024.

Herencia macrista

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a la Argentina de la mano del gobierno de Mauricio Macri, justamente luego de que la estrategia de endeudamiento del ahora ministro de Economía colapsara con una fuga masiva de fondos de inversión. Aquella administración recurrió al organismo, que acordó un préstamo y su ampliación hasta llegar a u$s 57 mil millones, un récord histórica.

En el medio de esos dos acuerdos, Caputo fue eyectado del Banco Central por presión del Fondo, que no vio con buenos ojos como el Messi de la finanzas quemaba los recursos prestados en el mercado cambiario.

El Estado argentino tomó finalmente prestados sólo u$s 44 mil millones del acuerdo crediticio porque cuando llegó Alberto Fernández desistió de tomar nuevos desembolsos. A principios de 2022, el entonces ministro de Economía Martín Guzmán acordó una refinanciación que básicamente consistió en recibir un crédito para pagar el anterior, mientras se cumplían una serie de metas de ajuste fiscal, monetario y cambiario. Ese plan fue ejecutado fundamentalmente por Sergio Massa luego de que su antecesor fuera eyectado por la interna oficialista.