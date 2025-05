Temporal en Santa Fe: la Sociedad Rural de Rosario anticipa problemas con la campaña fina

En coincidencia con reportes gubernamentales, Aramendi apuntó hacia Villa Ocampo como uno de los lugares más castigados por el temporal en Santa Fe. Así como se destacó ese registro extraordinario de 260 milímetros de agua acumulada, el nivel acumulado en otras ciudades y comunas no llegó a la mitad de esa cifra.

La presidenta de la Sociedad Rural expresó su preocupación por la situación de los campos anegados con precipitaciones totales que oscilaron entre 200 y 300 mm. "En las zonas con esa cantidad, directamente se pierde lo que faltó cosechar", subrayó.

>> Leer más: La tormenta en Rosario vino acompañada de granizo similar al tamaño de pelotas de golf

La dirigente oriunda de Villa Cañás acotó que la lluvia no es el único problema con el que deben lidiar los productores. A modo de ejemplo mencionó que se produjo un tornado en El Trébol. No obstante, dejó en claro que el agua es el tema central después del fin de semana y claró: "Vamos a ver en qué tiempo escurre. Esto no es de un día para el otro, estamos en una llanura".

La ruralista santafesina considera que el panorama actual no es alarmante, pero reiteró que la actividad en el campo no seguirá su ritmo habitual en algunos casos. En este punto advirtió que la siembra de trigo se retrasará si no hay piso suficiente.

Reclamo de obras de infraestructura

De acuerdo al análisis de Aramendi, las abundantes lluvias de este fin de semana exponen el "problema de siempre" en el sector primario de Santa Fe. "Necesitamos obras de infraestructura que no existen o nunca están mantenidas", precisó.

La titular de la SRR recordó que el tema ya fue motivo de reclamo al gobierno provincial en 2017, cuando se produjeron grandes inundaciones en el sur. No obstante, aclaró que la cuestión es interjurisdiccional y concluyó: "Siempre necesitamos una mano de Nación".

El objetivo de los dueños de los campos es contar con una infraestructura que también permita resolver las crisis por escasez. "Tenemos que lograr la gobernanza del agua para poder contenerla, administrar en momentos de sequía y tener el escurrimiento correspondiente cuando hay excesos", explicó la dirigente.