Mucha tos y broncoespasmos en Rosario: el frío húmedo de agosto tiene su impacto

Qué pasa en las guardias de los sanatorios. Qué dicen las estadísticas oficiales. Atención con los adultos mayores que están teniendo cuadros más complicados

Frío, humedad, y sol a cuentagotas. Así vive Rosario el último mes del invierno , a pocos días de que termine agosto, y eso se traduce en cuadros respiratorios con fiebre y broncoespasmos, y también en más consultas por alergias. ¿Cuál es el panorama en las guardias? ¿Qué virosis predominan? La Capital consultó a Salud municipal y especialistas de sanatorios de la ciudad para que cuenten qué están viendo. Y cómo cuidarse.

¿Cuáles son las recomendaciones para sentirse mejor en este contexto tan cambiante a nivel climático? ¿Qué está pasando con los adultos mayores?

Gustavo Ruiz, jefe de guardia del Centro de Emergencias Regional de Grupo Oroño (CER), un lugar de referencia en la zona céntrica, dijo que "en estas últimas semanas en Rosario y la región se está viendo bastante patología respiratoria".

El médico mencionó que sigue circulando la gripe A (H3N2) aunque con una tendencia a la baja "y está aumentando el Virus Sincicial Respiratorio". Esto se traduce "en muchas consultas por fiebre, tos, broncoespasmo y neumonías".

En cuanto al Covid, los positivos son pocos, en relación a otras temporadas, comentó Ruiz.

Internaciones de personas vulnerables

La mayoría de los pacientes es atendido en guardia y se retiran con un diagnóstico y tratamiento para continuar en su casa pero las personas más vulnerables pueden requerir internaciones. "En general se manejan los casos en forma ambulatoria, sin embargo en los adultos, sobre todo mayores y pacientes con EPOC, asma o comorbilidades, se están viendo más descompensaciones e internaciones por estos cuadros", alertó el especialista.

En cuanto a otras patologías clínicas, "vemos cuadros variados, sin mostrar un patrón diferente a otras temporadas".

Por eso, los médicos recuerdan que es fundamental tener las vacunas al día, lavarse las manos en forma frecuente, no permanecer en espacios cerrados con personas con síntomas respiratorios, ventilar los ambientes, no exponerse a cambios bruscos de temperatura. Consultar ante cualquier duda al médico de cabecera.

Qué pasa con los adultos mayores

"En relación a semana previas observamos un leve aumento, del 5 %, en las consultas generales. En definitiva, en nuestra guardia estamos recibiendo muchas personas con cuadros respiratorio, aunque no es una demanda exagerada". señaló Ruiz.

El profesional del CER pidió a las familias que estén atentas a los adultos mayores: "Los pacientes añosos pueden deteriorarse rápidamente, por lo tanto, si están con alguna cuestión respiratoria hay que tenerlo en cuenta y consultar".

En las guardias municipales

De acuerdo a los datos del Boletín Epidemiológico de la Muncipalidad de Rosario, las consultas en guardias de efectores públicos el número de positivos de enfermedades virales está bajando lentamente pero hay consultas. Al igual que en el sector privado, se detecta que aún circula la gripe A H3N2 (que se manifiesta con fiebre, malestar general, dolor corporal fuerte, tos) .

Se encontraron además en pacientes atendidos en las últimas semanas: rinovirus, virus sincicial respiratorio, adenovirus, parainfluenza y metapneumovirus, que cursan con sintomatología similar: congestión nasal, fiebre, tos, ojos enrojecidos, malestar general.

Alérgicos, a full

"La alergia no es solo de primavera", resalta Gonzalo Chorzepa, médico especialista en Alergia e Inmunología y profesor universitario, quien confirmó que después de tantos días de humedad elevada (este martes se registró un 95 por ciento) reciben más consultas de personas con rinitis, estornudos y picazón en los ojos y lagrimeo. Los cambios bruscos del tiempo son un factor que predispone a que aparezca esta sintomatología que empeora los cuadros de quienes son alérgicos pero también suma molestias a quienes no tienen esta condición. Paredes con moho, ambientes poco ventilados, aerosoles y otras sustancias que se usan para "sacar el olor a húmedo" pueden influir en el malestar físico. Pero, ¿existe la alergia por humedad?

El tema tiene su complejidad, pero la realidad es que no hay una alergia específica a la condensación de vapor de agua de la atmósfera o por días sin sol. Sí es cierto que aparecen condiciones que profundizan ciertos síntomas y que merecen una consulta con un especialista si se sostienen por varias semanas, detalla el experto.

Uno de los riesgos es la automedicación: comprar gotas, pastillas o spray sin tener un diagnóstico es una situación que puede producir un alivio momentáneo pero a la larga empeorar la salud, en vez de mejorarla.

Ácaros, hongos y broncoespasmos

En invierno también llegan pacientes nuevos a cada rato, dice el médico, y si hay cuestiones climáticas extremas, un poco más. "Sin dudas, la humedad alta empeora los síntomas de alergia ya que favorece el crecimiento de ácaros y hongos. Si sos alérgico a esos estímulos y nos estás tratado vas a estar peor", describe el especialista.

Pacientes con tendencia a tener broncoespasmos (por diversas causas) o que tienen asma, suelen empeorar su condición en días fríos y con humedad elevada. Deben consultar ante cualquier duda y cumplir con el tratamiento preventivo indicado para sobrellevar mejor esta temporada.

También hay personas que no tienen alergias pero con estos cambios de temperatura bruscos comienzan con síntomas, a causa de la inflamación. "Sí, los pacientes con rinitis no alérgica pueden pasarla mal", detalla el médico.

Lo importante es tener claro si hay un diagnóstico de alergia, porque eso permite tomar medidas preventivas y hacer tratamientos eficaces a medida de cada paciente.

"Hay que aclarar que no todo el que empeora por estos cambios bruscos es alérgico", detalla el profesional.