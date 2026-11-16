Apagón mundial el 17 de noviembre: qué hay de cierto y cómo se relaciona con Los Simpsons

En redes, abundan las advertencias sobre un supuesto apagón mundial de 72 horas, en relación con un capítulo de Los Simpsons. Cuál es la verdad detrás de la alarma

Recientemente, las redes sociales se llenaron de advertencias sumamente preocupantes. Miles de usuarios anunciaban un supuesto apagón mundial de 72 horas durante el martes 17 de noviembre. La teoría fue formulada a partir de la combinación de distintos factores, entre ellos un capítulo de Los Simpsons y un ejercicio gubernamental en Estados Unidos . Sin embargo, se trata de una noticia falsa.

El escenario planteado parecía una catástrofe. Se aseguraba la llegada de un verdadero colapso tecnológico que afectaría todo tipo de servicio eléctrico e internet en al menos 33 países alrededor del mundo. La teoría sumaba credibilidad al ser emparejada con un capítulo de Los Simpsons, a los cuales se les atribuye la capacidad de predecir el futuro.

En las distintas redes sociales, se planteaba la llegada del apagón como un fenómeno inminente, que prometía fallas masivas y largos períodos de oscuridad que podrían llegar hasta los 90 días. Poco a poco, se fue esclareciendo la verdad, resolviendo los malentendidos que devinieron de la tergiversación de distintas cuestiones. No obstante, la teoría sigue circulando en redes y muchos usuarios siguen cayendo en ella.

El capítulo de Los Simpson que predecía el apagón

Uno de los puntos más fuertes de la teoría era su relación con la serie de televisión “Los Simpsons”. Es que “Los Simpsons” son considerados una especie de visionarios del futuro, a raíz de múltiples comparaciones entre la vida real y las situaciones ficcionales que años antes se habían escrito para su trama.

En este caso, el apagón fue relacionado con el episodio “It’s a Blunderful Life”, donde se muestra a Lisa recordando un apagón masivo en Springfield mientras sostiene un diario entre sus manos. La cuestión es que en ese diario, se lee clarísima la fecha 17 de noviembre. Así, miles de cuentas anónimas empezaron a difundir el fragmento de la serie y haciendo girar la teoría de que eso mismo ocurriría en la realidad.

Un simulacro en Estados Unidos le sumó credibilidad

Pero la relación con “Los Simpsons” no fue el único factor que le dio peso a la teoría del apagón. Esta información también se sostuvo en conexión con una prueba real del Sistema de Alerta de Emergencias (EAS) prevista por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en Estados Unidos.

Esta prueba es simplemente un simulacro ya pactado y comunicado de manera oficial que durará alrededor de un minuto. Durante el simulacro, se pondrán a prueba los sistemas de radio y televisión, que serán los encargados de emitir la alarma. Y cabe destacar que no traerá aparejado ningún corte de luz ni de servicios. Fueron los usuarios lo que avivaron esta teoría conspirativa.

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El mapa de una revista estadounidense: otra leña utilizada para avivar la teoría

Asimismo, cobró gran importancia el mapa difundido por la revista “Newsweek”, de Estados Unidos, en la que se reúnen las recomendaciones que los organismos oficiales de 30 países aconsejan tener en cuenta ante eventuales crisis.

Básicamente, se trata de una serie de medidas preventivas que países como Canadá, Japón, Brasil y distintos países de la Comisión Europea sugieren tener en cuenta ante posibles dificultades inesperadas como pandemias, accidentes, etc. Pero bajo ningún punto de vista esta información se refiere al supuesto apagón ni está relacionado a esta fecha en particular. Se trata simplemente de información que puede ser útil para la población ante cualquier eventual situación problemática. Pero por supuesto que, quienes difundían la teoría del apagón se valieron de esta publicación para darle credibilidad.

El peligro real: la desinformación

Quienes pudieron tomarse algunos minutos para corroborar los datos, pudieron notar que el supuesto apagón no era más que una teoría conspirativa impulsada por cuentas anónimas en redes sociales. Ningún organismo oficial se refirió a ningún apagón ni problema eléctrico, ya que no existe ninguna evidencia científica ni pronósticos profesionales que den cuenta del fenómeno.

La teoría es totalmente falsa. Pero no fue tan fácil de comprobar para todos los usuarios. En el ecosistema de redes, la información es tanta y gira tan rápido que es fácil encontrarse con este tipo de noticias falsas que nada tienen que ver con la realidad. Ante este escenario, las autoridades recomiendan prestar atención a los contenidos que circulan en redes y tomarse el tiempo de verificarlos contrastándolos con la información de fuentes oficiales y verificadas.

Lo cierto es que, si se avecinaran fenómenos de este tipo, las autoridades más importantes en cada país y a nivel nacional serían las primeras en advertir a la población. Por eso, es importante entender que este tipo de teorías son solamente conspiraciones. Y si bien la publicación de “Newsweek” y el simulacro en Estados Unidos son verdaderos, solo son medidas generales y preventivas, sin relación alguna con esa enorme crisis catastrófica que las redes intentaron difundir.