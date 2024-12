Metalúrgicos advierten que la alta carga impositiva les quita competitividad

“La experiencia internacional muestra que no hay país desarrollado del mundo que no tenga una industria fuerte. La metalurgia podría sumar u$s 7.400 millones por año a la economía y miles de empleos en la próxima década como aliado de sectores como el petróleo y gas, la energía renovable, la forestoindustria y la minería”, advierte el estudio. El camino enfrenta desafíos.