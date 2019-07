Macri dijo que hay sindicalistas que "no entienden el cambio"

El presidente Mauricio Macri salió a marcarle la cancha al líder de Camioneros, Hugo Moyano, y, a través de él, al sector sindical en general. "Cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo" sostuvo el primer mandatario. Moyano respondió que el jefe del Estado "quiere destruir" las organizaciones gremiales para que "los trabajadores no tengan nadie que los defienda".

A un mes de las Paso, Macri y sus candidatos parecen decididos a protagonizar una campaña sin medias tintas. En una entrevista brindada a CNN en español —que se emitirá el domingo próximo— el jefe del Estado no sólo la emprendió contra Moyano sino que se refirió a los precandidatos del Frente de Todos Alberto Fernández y Cristina Kirchner al señalar que proponen un camino que genera "rechazo absoluto en el mundo entero y una destrucción de futuro para los argentinos".

Al respecto, el mandatario recordó dos encuentros que tuvo con Fernández en el pasado y que no resultaron "felices".

"Tuve dos reuniones con él, una peor que la otra. Todas las cosas que me dijo eran falsas, todo en lo que se comprometió era mentira, no fueron reuniones felices", definió el presidente.

Dijo, además, que "Cristina ve la política como una imposición y una negación, porque no solo se niega la realidad económica de todos los días: se niega la violación sistemática de las instituciones democráticas y se plantean cosas como que la Justicia deje de ser un poder independiente".

También opinó sobre el regreso de Sergio Massa al kirchnerismo, espacio en el que encabeza la lista de diputados nacionales en provincia de Buenos Aires. "Alguna ventajita habrá sacado", sostuvo Macri.

"Habiendo hecho los esfuerzos para convencerlo de por dónde iba el mundo, y habiendo visto cómo se comportó, no me sorprendió... Alguna ventajita debe haber sacado", lanzó sobre Massa.

Avanzó, además, sobre uno de los pilares del justicialismo, el armado sindical. Y, en ese marco, dijo que tiene una discusión con Moyano, "porque cuando él cobra las cosas que cobra para su gremio, por izquierda, por derecha, lo que hace es dejar a mucha gente sin trabajo".

El líder de Camioneros no tardó en responderle. "Me contaron lo que dijo el presidente sobre mí. Creo que él y sus mandantes lo que buscan es atacar a las organizaciones gremiales para que los trabajadores no tengan cómo defenderse. Pero sabemos pelear y vamos a defender los derechos de nuestra gente", señaló Moyano. Luego advirtió que los sindicatos son "los segundos proveedores de mano de obra en el país".

"Este señor (por Macri) no tiene idea de las zonceras que dice. Pero, a pesar de todo, no van a lograr que la gente les preste atención y se olvide de los problemas que está pasando. Hablo con los trabajadores y muchos se arrepienten de haber votado a este gobierno. Sería lamentable cuatro años más de esto", subrayó el sindicalista.

Macri también se refirió al conflicto que enfrenta al gremio bancario, que conduce Sergio Palazzo, con la compañía Mercado Pago.

"Ese señor es otro prepotente, Palazzo, y quiere avanzar sobre un sistema que, desde la tecnología, le mejora el servicio a la gente. Porque ahora hay gente que en estas plataformas digitales nuevas puede colocar su dinero a interés por día y vamos todos a pagar en forma electrónica".

"La Argentina va rumbo a que en los próximos meses todos paguemos con el teléfono. La verdad es que el gobierno estará apoyando estos desarrollos contra ese tipo de actitudes prepotentes, patoteras, que tiene esta persona Palazzo", expresó.

Sobre los gremios aéreos, Macri señaló: "A Pablo Biro, titular de Apla (pilotos), debería darle vergüenza lo que hace y tendría que estar contento porque, con más líneas aéreas y más pilotos, van a volar. Como el (sindicalista) de mecánicos, más mecánicos va a tener. Pero son personas que no entienden el cambio de la Argentina".

Córdoba, al meca

Mauricio Macri y el senador nacional Miguel Pichetto presentarán hoy en la ciudad de Córdoba la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. Estarán acompañados por precandidatos de Juntos por Córdoba, la lista que encabeza el titular del interbloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados nacional, el radical Mario Negri.